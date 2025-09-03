Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 11:19

Занятия с учителем йоги превратились в кошмар для девушки

В Индии разыскивают изнасиловавшего ученицу учителя йоги

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Индии преподаватель йоги изнасиловал свою ученицу, обещая ей спортивные награды за достижения, сообщает The Times of India. Пострадавшая заявила, что подвергалась домогательствам на протяжении нескольких лет.

Девушка рассказала полицейским, что занималась йогой у этого наставника в течение длительного времени. В ноябре 2023 года, когда ей было 17 лет, она поехала с учителем в Таиланд на спортивное мероприятие. Там мужчина начал приставать к подопечной и вынудил ее отказаться от дальнейшего участия в соревнованиях.

В 2024 году она стала одной из учащихся его «института йоги». Преподаватель пообещал ей медали и другие достижения, после чего изнасиловал ее. Спустя некоторое время девушка обратилась в полицию и заявила, что от действий учителя пострадали еще шесть-семь человек. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая обвинения в сексуальных домогательствах. В настоящее время подозреваемого разыскивают.

Ранее в одном из домов на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге массажист изнасиловал девушку. 21-летняя пострадавшая сообщила, что пригласила специалиста в свою квартиру для проведения процедуры. Мужчина воспользовался доверием клиентки и совершил насильственные действия. Подозреваемого разыскивают, его личность устанавливается.

йога
изнасилования
Индия
розыск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые открыли способ «починки» нервов без повреждений
Вассерман поставил точку в споре о победе Финляндии в войне с СССР
Минобороны привело доказательство освобождения половины Купянска
Погода в Москве в четверг, 4 сентября: ждать ли жары и мощных ливней
Мать Кадырова появилась в санкционном списке Великобритании
У России нашли инструмент, который поставит рынок СПГ «с ног на голову»
Три человека пострадали при обрушении на территории школы в Москве
Названо мощное оружие России, способное разнести учебные центры Сырского
Непомнящий назвал фаворита матча Россия — Катар
Саратовец покурил вейп администратора компьютерного клуба и обчистил кассу
Сбербанк нашел разумное решение по понижению ключевой ставки
Появилась информация о новом раунде переговоров России и США
«В отпуск приезжал»: участник СВО утопил мать четырехмесячного младенца
В Минобороны рассказали, какое положение занимают ВС России в Купянске
В Минздраве рассказали о динамике детской смертности в России
Россиянка ударилась головой о бассейн и заговорила на древнерусском языке
Гурцкая высказалась об идее сделать Шуфутинов день официальным праздником
Захарова раскрыла эмоции Лаврова на фейковые видео с ним
Россиянам сообщили о росте кадастровой стоимости недвижимости в Москве
В МВД раскрыли самую популярную уловку мошенников
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.