Занятия с учителем йоги превратились в кошмар для девушки

В Индии преподаватель йоги изнасиловал свою ученицу, обещая ей спортивные награды за достижения, сообщает The Times of India. Пострадавшая заявила, что подвергалась домогательствам на протяжении нескольких лет.

Девушка рассказала полицейским, что занималась йогой у этого наставника в течение длительного времени. В ноябре 2023 года, когда ей было 17 лет, она поехала с учителем в Таиланд на спортивное мероприятие. Там мужчина начал приставать к подопечной и вынудил ее отказаться от дальнейшего участия в соревнованиях.

В 2024 году она стала одной из учащихся его «института йоги». Преподаватель пообещал ей медали и другие достижения, после чего изнасиловал ее. Спустя некоторое время девушка обратилась в полицию и заявила, что от действий учителя пострадали еще шесть-семь человек. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая обвинения в сексуальных домогательствах. В настоящее время подозреваемого разыскивают.

Ранее в одном из домов на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге массажист изнасиловал девушку. 21-летняя пострадавшая сообщила, что пригласила специалиста в свою квартиру для проведения процедуры. Мужчина воспользовался доверием клиентки и совершил насильственные действия. Подозреваемого разыскивают, его личность устанавливается.