Завершение карьеры, инфаркт, приглашение Зеленскому: как живет Куклачев

Дрессировщик кошек Юрий Куклачев опроверг новость о планах завершить карьеру. Что об этом известно, как живет Куклачев после инфаркта, куда он пригласил президента Украины Владимира Зеленского?

Откуда возник слух, что Куклачев завершает карьеру

Ранее ряд СМИ сообщили, что 76-летний Куклачев завершает карьеру. Художественный руководитель Театра кошек якобы заявил, что больше не может выходить на сцену из-за проблем со здоровьем.

Куклачев опроверг эту информацию, отмечает NEWS.ru.

«Появился очередной фейк. Корреспондент <…> написал такое, что не соответствует действительности. Дело в том, что я после болезни сумел восстановиться и уже через два с половиной месяца выступал на сцене вместе с детьми. Поэтому это все неправильно. <…> Я продолжаю работать не останавливаясь. Мы сейчас новые спектакли создаем. У нас интересная, огромная, большая программа по созданию нового шоу с кошками», — сказал артист.

12 апреля 2024-го, в день своего 75-летия, Куклачев почувствовал недомогание во время выступления в эстрадно-цирковом шоу «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни». Медики оказали ему первую помощь и увезли в больницу, где артисту сделали операцию. Как сообщали в пресс-службе Театра кошек, Куклачев перенес обширный инфаркт.

Позже дрессировщик рассказал, что инфаркт разбил его во время номера, когда он должен был раздавить шарик грудью. Шарик был тугим, но все-таки лопнул, а артист ощутил резкую боль в груди.

«И я почувствовал ожог. Думаю: ух ты, нерв какой-то задел. И так зажгло. Я встал, дальше продолжаю работать, а у меня ожог все сильнее и сильнее. Думаю: странно, что это такое? Такого никогда не было. А мне еще надо было сделать очень сложный трюк акробатический, на одной палке попрыгать», — отметил Куклачев.

Юрий Куклачев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Артист говорил, что в операционной перенес остановку сердца. Куклачев добавил, что его жизнь спас хирург с золотыми руками: врач не только запустил сердце, но и вытащил «всю гадость», забившую сосуды. Кроме того, ему установили сразу пять стентов.

«Меня поправили. Пять стентов никому не ставили. А мне — сразу. Теперь клоун Куклачев с металлическим сердцем», — подчеркнул он.

Отдельно Куклачев упомянул о проблемах со зрением — он сделал лазерную коррекцию сетчатки. По его словам, возраст берет свое.

Как живет Куклачев

Куклачев остается главой Театра кошек в Москве. У него трое детей, все они работают с отцом в театре. Сыновья стали дрессировщиками и выступают отдельно, а дочь работает худруком.

Артист живет в Москве — на юге Строгино, в Троице-Лыково. Рядом с его трехэтажным домом построена стеклянная веранда, где живет около 15 кошек. По словам Куклачева, клоуны «не могут уйти на заслуженный отдых и работают до 85 лет». На продукты, корм для животных и прочие расходы он зарабатывает самостоятельно.

Куклачев также ранее заявил, что не знает, как жил бы, если бы не продолжал работу в театре, так как у него небольшая пенсия — около 50 тысяч рублей, из которых 30 — доплата за звание.

«Есть льготы — хорошо, спасибо. Но лучше бы платили достойно. Если бы я не работал, не знаю, как бы жил. Те мои друзья, которые на пенсию ушли, у них уже зубы на полке. Кому-то дети помогают финансово, если имеют возможность», — пояснил дрессировщик.

Юрий Куклачев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что Куклачев говорил об СВО

Куклачев считает, что теракт в «Крокус Сити Холле» наглядно показал, с кем Россия борется во время СВО.

«Наш народ сейчас увидел, что с нами сделают Запад и Европа, если они, не дай бог, нас победят. Мы еще жестче должны с ними разговаривать, не щадить. Они собираются ракеты дальнобойные давать? Те, кто даст, — преступники. Значит, их тоже надо бомбить», — заявил он.

Дрессировщик также рассказал, что поддерживает «участие» в СВО кошек, которые живут в окопах и ловят мышей. Он напомнил, что благодаря животным удалось защитить продукты от грызунов после снятия блокады Ленинграда.

«Вот сейчас опять окопы, опять мыши. И только кошки могут от этого спасать. Кошка и в прошлом спасла человечество. Спасет и теперь», — считает Куклачев.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года ввел персональные санкции против Куклачева. В ответ артист пригласил Зеленского посетить его выступление.

«Господин Зеленский! Рекомендую, посетите наш добрый спектакль, чтобы вы вспомнили о настоящих человеческих ценностях, которые, к сожалению, забыли», — обратился к нему Куклачев.

Читайте также:

Инсульт, перепалка с Кравец, пенсия: как живет вдова Караченцова Поргина

Сибирские реки «перенаправят» в Узбекистан? Зачем это нужно, дефицит воды

«Молчит и пьет воду». Как прошел суд над матерью-расчленителем: детали