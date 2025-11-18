Сибирские реки «перенаправят» в Узбекистан? Зачем это нужно, дефицит воды

Ученые Российской академии наук (РАН) решили заняться современным аналогом советского проекта по «повороту» сибирских рек в Среднюю Азию. Зачем это нужно, кто и почему выступает против, вызовет ли это дефицит воды?

Зачем нужен «поворот» сибирских рек в Среднюю Азию

В январе 2024 года ТАСС опубликовал материал, в котором говорилось о том, что странам Средней Азии грозит дестабилизация обстановки на фоне нехватки водных ресурсов. Агентство сообщило, что, по прогнозу Евразийского банка развития (ЕБР), среднеазиатские государства к 2028–2029 годам могут столкнуться с острой нехваткой воды и «оказаться в состоянии кризиса в сельском хозяйстве, промышленности и энергетике».

В ЕБР считают, что нехватка продовольствия, электроэнергии и воды заставит часть местного населения спасаться в городах и за границей. По оценке президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, к 2050 году число таких мигрантов может достичь 5 млн человек.

Ржавый корабль в пересохшем участке Аральского моря в Казахстане Фото: Harald von Radebrecht/imageBROKER.com/Global Look Press

В 1970–1980-е годы Минводхоз СССР прорабатывал вариант строительства открытого канала от рек Западно-Сибирской равнины (Оби, Иртыша, Тобола, Ишима) до Аральского моря (то есть в Среднюю Азию). Над проектом работали около 20 лет, но в 1986 году Политбюро ЦК КПСС приняло решение прекратить работы.

Теперь ученые вновь задумались об аналогичной разработке с учетом современных технологических достижений. По мнению авторов идеи, она закроет дефицит воды в Средней Азии, а нашей стране принесет финансовые и геополитические успехи. Отделение наук о Земле (ОНЗ) РАН займется научной составляющей проекта и предложит ее Минобрнауки РФ.

Наиболее перспективными проектами ученые признали перераспределение части стока реки Оби в Аральский регион на границе Узбекистана и Казахстана и рек Печоры и Северной Двины в бассейн реки Волги и далее в Приазовье. В отличие от советского проекта 1970-х годов по переброске рек Сибири в Среднюю Азию через открытые каналы предлагается создание закрытой трубопроводной системы из полимерных труб.

Получится ли «повернуть» сибирские реки в Среднюю Азию

Заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН Владимир Кириллов считает, что проект по переброске стока Оби в Узбекистан нецелесообразен с экологической точки зрения и нереализуем — с политической.

Река Обь в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

«Я реалист и точно знаю, что не договорятся страны, которые причастны к этому региону. <...> В Центральной Азии есть такое хорошее слово „вододелитель“… На сегодняшний день такой должности по бассейну, например, Амударьи, не может быть, потому что бассейн интернациональный, межгосударственный. Поэтому по политическим причинам ситуация неразрешима и нереализуема», — сказал ученый.

По его словам, было бы полезно проанализировать этот глобальный проект с точки зрения науки, найти «локальные решения», но не в целом по бассейну Оби, а по его отдельным частям.

«На уровне экологической целесообразности и политической неразрешимости этот проект не имеет будущего по реализации в таком варианте, что „сейчас мы возьмем часть стока Оби и отправим…“ Это нереально. Локальные вопросы нужно решать, в целом исследования надо проводить, но в настоящее время возврат к этому проекту — это чистая политическая конъюнктура», — добавил Кириллов.

