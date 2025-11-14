Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 20:09

Российские ученые хотят «развернуть» сибирскую реку в сторону Узбекистана

РАН предложила изучить переброску части стока Оби в Узбекистан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Отделение наук о Земле РАН предложит Минобрнауки проработать научную часть проекта по переброске части стока реки Оби в Узбекистан, рассказал научный директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в комментарии РБК. Решение приняли на заседании совета ОНЗ РАН «Водные ресурсы суши».

Специалисты изучат стратегические вопросы водной отрасли, включая последствия крупных межбассейновых перебросок, их влияние на климат, экосистемы и долгосрочное социально-экономическое развитие стран. Наиболее перспективными названы проекты перераспределения части стока Оби в Аральский регион, а также Печоры и Северной Двины — в бассейн Волги.

Идея «поворота» сибирских рек обсуждается не впервые. В 1970-е годы СССР рассматривал проект переброски части стока Оби и Иртыша на юг — в Среднюю Азию — по открытому каналу, однако теперь ученые РАН предлагают вариант закрытой трубопроводной системы из полимерных труб.

Ранее специалисты Дальневосточного федерального университета разработали инновационный материал, который позволит безопасно и надолго захоранивать радиоактивные отходы. Над проектом ученые работали совместно с НИЦ «Курчатовский институт» и Национальной академией наук Белоруссии.

реки
Узбекистан
Сибирь
РАН
ученые
проекты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России уничтожили три БПЛА ВСУ
Стало известно о возросшем количестве погибших в ДТП в Пермском крае
Жители Киева обвинили Зеленского в коррупции
В Одинцово локализовали пожар в элитном банном комплексе
На Запорожской АЭС отключили линию электропередачи
Раскрыты данные о жертвах аварии с микроавтобусом в Пермском крае
Игры с Киркоровым, двое детей, театр: куда пропал актер Алексей Секирин
Оторванные пальцы, пытки утюгом и мать-убийца: главные ЧП недели
Москвичей предупредили о мокром снеге
Следственный комитет завершил расследование дела против представителей МУС
Бельгийская наездница погибла в конюшне
«Отвлечь внимание»: Трамп выдвинул новое требование по делу Эпштейна
Литва усилит надзор за россиянами
В Италии раскритиковали военную поддержку Украины
Медведев объяснил, как коалиция Мерца «наложила в штаны» из-за России
Трамп высказался об инфляции в США
Кто сдал Зеленского: список предателей-коррупционеров, удар Медведева
В Польше заявили об открытии КПП на границе с Белоруссией
Взносы за капремонт взвинтили на рекордные 17% в российском городе
В Ленобласти целый город лишился воды после масштабной аварии
Дальше
Самое популярное
Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Регионы

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Общество

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.