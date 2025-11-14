Российские ученые хотят «развернуть» сибирскую реку в сторону Узбекистана

Отделение наук о Земле РАН предложит Минобрнауки проработать научную часть проекта по переброске части стока реки Оби в Узбекистан, рассказал научный директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в комментарии РБК. Решение приняли на заседании совета ОНЗ РАН «Водные ресурсы суши».

Специалисты изучат стратегические вопросы водной отрасли, включая последствия крупных межбассейновых перебросок, их влияние на климат, экосистемы и долгосрочное социально-экономическое развитие стран. Наиболее перспективными названы проекты перераспределения части стока Оби в Аральский регион, а также Печоры и Северной Двины — в бассейн Волги.

Идея «поворота» сибирских рек обсуждается не впервые. В 1970-е годы СССР рассматривал проект переброски части стока Оби и Иртыша на юг — в Среднюю Азию — по открытому каналу, однако теперь ученые РАН предлагают вариант закрытой трубопроводной системы из полимерных труб.

