10 ноября 2025 в 15:15

В России разработали технологию для переработки радиационных отходов

В ДВФУ создали материал для безопасного захоронения радиоактивных отходов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали инновационный материал, который позволит безопасно и надолго захоранивать радиоактивные отходы, сообщила пресс-служба учреждения. Над проектом ученые работали совместно с «Курчатовским институтом» и Национальной академией наук Белоруссии.

Разработка представляет особую значимость для региона в связи с планируемым строительством первой на Дальнем Востоке стационарной атомной электростанции, — говорится в сообщении.

Ученые предложили использовать двухэтапный метод переработки жидких радиоактивных отходов. Сначала производится очистка с применением цеолита NaY, после чего материал проходит процесс компактирования в сверхплотную керамику по технологии электроимпульсного плазменного спекания (Spark Plasma Sintering, SPS).

Ранее российские ученые обнаружили остатки радиоактивного цезия-137 на юге Западной Сибири. По данным исследователей, такая находка является следствием ядерных испытаний в Семипалатинске. Специалисты уточнили, что цезий выпадал не только непосредственно в период соответствующих мероприятий, но и через 30 лет после их окончания.

радиоактивность
отходы
технологии
ДВФУ
