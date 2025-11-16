Ученый оценил возможность поворота сибирских рек в Азию

Проект по переброске части стока Оби в Азию нецелесообразен с точки зрения экологии, заявил завлабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН Владимир Кириллов. Он добавил, что это также нереализуемо и по политическим причинам, передает ТАСС.

В настоящее время это нереально по политическим причинам. Я реалист и точно знаю, что на сегодняшний день не договорятся страны, которые причастны к этому региону. <...> Но на сегодняшний день мой прогноз простой — такой проект не будет реализован, — сказал он.

Он добавил, что эксперты могли бы изучить важные вопросы водной сферы, включая последствия крупных межбассейновых перенаправлений, их влияние на климат, экосистемы и долгосрочное социально-экономическое развитие стран. По его словам, возможно, на этой базе могут быть найдены определенные полезные локальные решения.

Ранее научный директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян заявил, что отделение наук о Земле РАН предложит Минобрнауки разработать научную часть проекта по перенаправлению части стока реки Оби в Узбекистан. Такое решение было принято на заседании совета ОНЗ РАН «Водные ресурсы суши».