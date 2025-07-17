Три кошки из зоны СВО оказались в театре Куклачева

Театр кошек Юрия Куклачева пополнился тремя новыми артистами — котами, спасенными из зоны СВО, сообщают «Вести Подмосковья». Животных эвакуировали военные и волонтеры из зон боевых действий в Курской области и ДНР.

Пушистых беженцев транспортировали в сложных условиях — вместе с гуманитарными грузами, в коробках и даже на бронированной технике. Сейчас коты проходят обязательный карантин и адаптацию. В ближайшее время дрессировщики театра оценят их артистические способности и определят, кто из новых подопечных сможет выступать на сцене.

Ранее российские военнослужащие спасли обгоревшего кота из-под пуль в зоне спецоперации. Бойцы везли напуганное животное на мотоцикле стоя почти 40 минут, чтобы ему не было больно от постоянной тряски. Сначала солдаты своими силами выхаживали кота, однако в какой-то момент ему потребовались лекарства и осмотр ветеринара.

До этого боец медицинской роты «Ахмата» с позывным Закат показал талисман подразделения — кошку Масю. Питомец уже год сопровождает военных, ночует с ними и переезжает с места на место. По словам медика, Масю подарил им командир с позывным Хохол.