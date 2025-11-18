Инсульт, перепалка с Кравец, пенсия: как живет вдова Караченцова Поргина

Актриса Людмила Поргина рассказала NEWS.ru, что восстанавливается после инсульта, перенесенного летом. Как живет вдова артиста Николая Караченцова, чем занимается, что за перепалка у нее произошла с певицей Аленой Кравец?

Что известно о здоровье Поргиной

Об инсульте 76-летняя Поргина рассказала в беседе с NEWS.ru.

«Были разные проблемы, летом я перенесла инсульт. Была на отдыхе, откуда меня сразу доставили в больницу. Мои дети и внуки мне помогают. Моя невестка Ирочка — врач, она принимает самое непосредственное участие в восстановлении моего здоровья. Она узнавала у медиков, как идет лечение, держала руку на пульсе в прямом и в переносном смысле», — сообщила актриса.

По словам Поргиной, сейчас с ее здоровьем все нормально. Она прошла лечение в реабилитационном центре в Рузе.

«Там все замечательно: медицинские работники все внимательные и добрые. Прекрасный лес вокруг. Питание очень вкусное. Вся атмосфера поднимает тебя с постели», — отметила артистка.

Людмила Поргина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что известно о перепалке Поргиной с Кравец

В июне этого года на ток-шоу «Пусть говорят» произошел скандал. Единственная дочь светской львицы Алены Кравец Даниелла рассказала, что в семье над ней издевались и поднимали на нее руку. В какой-то момент Алена стала кричать и мешать другим говорить. Поргина, которая была в числе гостей в студии, в микрофон сказала: «Заткнись, дай ей сказать». В ответ Кравец назвала актрису бесстыдницей, престарелой женщиной, старушкой, которая старше ее бабушки. Поргина парировала и назвала ее куклой.

В комментарии NEWS.ru вдова Караченцова отметила, что не держит зла на Кравец.

«Она считает: „У меня есть деньги, я могу править миром, а ты — старуха, выглядишь старше моей бабушки“. Я очень рада, у меня внуки потрясающие, а что у нее? Девочка, которой она исковеркала жизнь?» — пояснила она.

Также Поргина снова назвала ее куклой.

«Было понятно сразу, что это сделанная кукла, вся перешитая, с пластическими операциями. Что она совершенно не умеет себя вести в обществе, хамит всем, орет. Даже ее собственный муж встал и ушел. Это поведение человека, для которого нет преград, женщина с улицы», — добавила артистка.

Как живет Поргина

В июле 2023 года Поргина уволилась из театра «Ленком» из-за отсутствия у нее главных ролей. Не устраивала артистку и заработная плата в размере 40 тысяч рублей. Вдова Караченцова отмечала, что после ухода из театра чувствует себя «сказочно и волшебно».

Поргина получает пенсию в размере 56 тысяч рублей. В эту сумму включены доплаты за звание и статус артистки высшей категории. Актриса призналась NEWS.ru, что значительную часть пенсии тратит на корм кошкам, собакам и попугаям, которые живут вместе с ней на даче.

Людмила Поргина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Оплачиваю ветеринара — чтобы не болели. И конечно, обеспечиваю им правильное питание, они едят мясо и хорошие корма, недешевые», — уточнила она.

Актриса добавила, что на собственные нужды деньги почти не тратит. Питается, по ее словам, скромно, гардероб не обновляет, а коммунальные платежи помогает оплачивать сын.

«Питаюсь бульончиком. Одежда у меня есть — пальто, шубы, все имеется. Коммуналку, налоги на землю и телефонную связь оплачивает сын Андрей, я переправляю ему все платежки», — рассказала Людмила Андреевна.

Ранее NEWS.ru писал, что у артистки есть два дачных дома в Болгарии. Поргина рассказывала в январе 2024 года, что в балканской стране хорошо относятся к россиянам, а в местных банках нет проблем с обменом валюты.

В 2023 году актриса заявляла о планах построить дом-музей в память о Караченцове стоимостью 30 млн рублей. Деньги она собиралась получить от продажи квартиры мужа в Москве. Музей будет располагаться на даче Поргиной в подмосковной Валентиновке. На какой стадии сейчас этот проект, неизвестно.

