18 ноября 2025 в 18:29

Суд оштрафовал Telegram почти на 4 млн рублей

Telegram оштрафовали на 3,5 млн из-за нарушения правил блокировки контента

Таганский суд Москвы вынес решение о назначении административного штрафа мессенджеру Telegram в размере 3,5 млн рублей, передает ТАСС. Компания признана виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации.

Постановлением Таганского районного суда города Москвы компания Telegram Messenger Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн рублей, — сообщили в суде.

С начала 2021 года Роскомнадзор систематически фиксирует нарушения со стороны социальных сетей и мессенджеров, не удаляющих контент с призывами к участию в незаконных акциях, в том числе ориентированный на несовершеннолетних.

Ранее Таганский районный суд Москвы вынес решение о штрафе для мессенджера Telegram на сумму 7 млн рублей. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения по части 3 статьи 13.50 КоАП РФ. Аналогичные штрафы назначены иностранным сервисам Pinterest и Twitch Interactive.

