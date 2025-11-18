Рук не хватит показать размер улова: где искать трофейную щуку в ноябре?

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Ноябрь дарит рыбакам особую удачу в промысле щуки, ведь перед зимой хищница активно нагуливает жир, чтобы пережить холод. В это время она становится предсказуемой в поведении, а водоемы пустеют от отдыхающих, позволяя сосредоточиться на клеве. Если вы мечтаете о трофейном улове, то именно ноябрь — месяц для серьезных трофеев. Это время идеально для тех, кто любит спокойную, но результативную рыбалку — без летней суеты и с шансом на гиганта до 10 кг.

Где искать трофейную щуку в ноябре

Чтобы поймать трофейную щуку, ищите ее в крупных реках вроде Волги, Оки или Ахтубы, а также в озерах типа Селигер или Онежское — там глубины стабильны и рыба не уходит далеко. В ноябре она прячется на глубине 3–7 метров: в русловых ямах, у коряжников, затопленных бровок и устьев ручьев, где твердое дно соседствует с укрытиями и стаями белой рыбы вроде плотвы или окуня. На водохранилищах проверяйте перепады глубин и береговые свалы — щука стоит у границ травы и ила, где кормовая база активна.

С берега ловить можно на средних реках или озерах: используйте метод веера — забросы на 10–30 метров к свалам и корягам, особенно утром или вечером. Но для гигантов в больших водоемах лучше выходить на лодке: это позволит достать русловые ямы и плато, где трофейная щука зимует. В Сибири или на Урале учитывайте половодье — оно активизирует хищницу у протоков и затонов.

Живцовые снасти для ноябрьской щуки: пошаговый гид

Живцовая ловля в ноябре работает на 100%, если снасти просты и надежны, — щука ленива, но реагирует на естественную приманку. Начните с выбора живца: берите местных — пескаря, ерша, плотву или окуня размером 5–10 см, они дольше активны в холоде.

Шаг 1. Соберите удочку: спиннинг или поплавочная удочка длиной 2,7–3,6 метра, тестом удилища 20–50 г, с катушкой 3000–4000.

Шаг 2. Установите крючки: одинарный или двойник, № 6–10, в зависимости от живца — цепляйте за спинку или губу, чтобы он плавал свободно.

Шаг 3. Подготовьте монтаж: для поплавка — от поплавка вниз 50 см к вертлюжку, затем поводок и живец; для кружков — отпустите приманку дрейфовать по ветру у свалов.

Шаг 4. Забрасывайте и ждите: в ноябре пауза на поклевку — 5–10 минут, подсекать после остановки поплавка, давая щуке развернуть живца.

Главное — терпение: меняйте точки каждые 20 минут, если нет клева, и берите теплую одежду — ноябрь вознаграждает усилия трофейной щукой. Удачного клева, друзья, и пусть улов радует!

Ранее мы делились с вами секретом бережного хранения снастей зимой.

