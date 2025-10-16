Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 14:30

Налим и щука зимой на Амуре: секреты выбора рыболовных снастей

Налим и щука зимой на Амуре: секреты выбора рыболовных снастей Налим и щука зимой на Амуре: секреты выбора рыболовных снастей Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зимняя рыбалка на Амуре привлекает рыболовов со всей России возможностью добыть настоящие трофеи. Могучая река дарит шанс поймать крупного налима и щуку, которые зимой проявляют особую активность. Правильная подготовка снастей на налима и щуку — залог успешной рыбалки в суровых амурских условиях.

Преимущества зимней ловли на Амуре

Главный плюс зимней рыбалки на Амуре — активность налима, который именно в холодное время выходит на охоту. Щука тоже не дремлет и клюет на протяжении всего ледостава. Толстый лед обеспечивает безопасное передвижение по реке, а морозный воздух создает особую атмосферу настоящей рыбалки.

Особенности зимних снастей

Подготовка снастей на налима и щуку зимой кардинально отличается от летних вариантов. Для налима используют жерлицы с прочной леской диаметром 0,4–0,5 мм и крупные крючки. В качестве наживки идеально подходит живец или кусочки рыбы. Снасти на щуку требуют металлического поводка длиной 20–30 см, который защитит от острых зубов хищницы. Зимние удочки оснащают катушкой с запасом лески не менее 30 метров — амурская щука славится мощными рывками.

Поведение рыбы и советы

Налим зимой предпочитает выходить на мелководье ночью, его ловят на глубинах 2–4 метра возле каменистого дна. Щука стоит в ямах и омутах, атакуя добычу из засады. Опытные рыбаки советуют бурить лунки вдоль русловых бровок и проверять разные горизонты ловли. Терпение и знание повадок рыбы — вот главные помощники на амурском льду.

Ранее мы рассказывали, как ловить окуня в октябре и ноябре: на что клюет рыбка?

рыбалка
хобби
советы
увлечения
реки
зима
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Росатоме раскрыли сроки восстановления ЛЭП на ЗАЭС
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с тремя сообщениями
Россиянам объяснили, ждать ли новой пандемии из-за штамма «Стратус»
Россиянам раскрыли, как будет работать закон об онлайн-подписках
«Если только захват Варшавы»: в ГД высмеяли мечты ВСУ о наступлении на РФ
В США затянули публикацию российских данных по делу Кеннеди
В Роспотребнадзоре рассказали об идеальном ежедневном рационе
Заболел живот — и родила: школьница случайно стала мамой из-за дедушки
Стало известно, когда в Москве прекратятся дожди
За чувством слабости пациентки скрывалась огромная опухоль
В Финляндии раскрыли, в чем Трамп хочет догнать Путина
«Я обомлела»: Бабкина вспомнила о первой встрече с Зыкиной
Белесый туман и холод до -7? Погода в Москве на следующей неделе: что ждать
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Можно ли измерить давление без тонометра?
Педикюр и подология: находим принципиальные отличия
Самые вкусные десерты СССР: рецепт сгущенки — готовим дома
Плановая стрижка обернулась кошмаром для собаки в Москве
В Йемене погиб начальник Генштаба вооруженных сил
«Я для них топчик»: Бабкина назвала своих самых преданных поклонников
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.