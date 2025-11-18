Украину может ждать мрачное будущее, заявил французский политолог и экономист Александр дель Валль в статье для журнала Valeurs actuelles. Он подчеркнул, что линия обороны ВСУ и власть президента Владимира Зеленского ослаблены коррупционным скандалом.

Силы Украины истощены в противостоянии с Россией <…>. Тем временем НАТО с трудом удается скрывать растущие разногласия внутри Альянса. На фоне коррупционных скандалов и самоустранения США перспективы Киева принимают опасный оборот, — констатировал эксперт.

Политолог не исключил, что власть на Украине падет. В качестве причин он назвал продвижение российских войск, задержки с поставками западного оружия и внутренние скандалы.

Ранее стало известно, что окружение Зеленского настаивает на увольнении главы его офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала вокруг предпринимателя Тимура Миндича. В правящей партии «Слуга народа» образовалась «коалиция решительных», которая угрожает выходом из фракции, если политика не уберут с должности.

Также выяснилось, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров не вернулся на родину в обещанные сроки и продлил заграничную командировку. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что чиновник мог быть причастен к коррупционной схеме Миндича.