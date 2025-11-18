Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 19:32

Украину предупредили об опасных перспективах

Экономист Валль назвал опасными перспективы Киева

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Украину может ждать мрачное будущее, заявил французский политолог и экономист Александр дель Валль в статье для журнала Valeurs actuelles. Он подчеркнул, что линия обороны ВСУ и власть президента Владимира Зеленского ослаблены коррупционным скандалом.

Силы Украины истощены в противостоянии с Россией <…>. Тем временем НАТО с трудом удается скрывать растущие разногласия внутри Альянса. На фоне коррупционных скандалов и самоустранения США перспективы Киева принимают опасный оборот, — констатировал эксперт.

Политолог не исключил, что власть на Украине падет. В качестве причин он назвал продвижение российских войск, задержки с поставками западного оружия и внутренние скандалы.

Ранее стало известно, что окружение Зеленского настаивает на увольнении главы его офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала вокруг предпринимателя Тимура Миндича. В правящей партии «Слуга народа» образовалась «коалиция решительных», которая угрожает выходом из фракции, если политика не уберут с должности.

Также выяснилось, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров не вернулся на родину в обещанные сроки и продлил заграничную командировку. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что чиновник мог быть причастен к коррупционной схеме Миндича.

Франция
Украина
Зеленский
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дело масонов и массаж от тренера-педофила: главные ЧП дня
Подельники Зеленского бегут с Украины: Миндич, Умеров — кто следующий?
Генерал-майор Росгвардии отказался признавать вину во взятке
Столичный аэропорт перестал принимать рейсы
Стало известно, кто из танцоров Булановой останется в коллективе
Уход тренера Гру обернулся фиаско на льду для«Трактора»
Россиянам посоветовали забыть о продукции от разработчика S.T.A.L.K.E.R.
В МИД России указали на противоречия в резолюции США по Газе
Коц рассказал, что спецпредставитель Трампа привезет Зеленскому в Турцию
Дружба с Зеленским, побег с Украины, ФБР: кто такой Миндич
В РФ рассказали, кто может стоять за диверсией на железной дороге в Польше
«Пломба-путешественница» довела россиянку до больничной койки
Бывшего главу «Сколково» взяли под стражу
В ЕС удивились соглашению Зеленского и Макрона по истребителям Rafale
Завершение карьеры, инфаркт, приглашение Зеленскому: как живет Куклачев
Суд запретил готовить шеф-повару после отравления будущих юристов
Более тысячи россиян вышли встречать героев СВО в Башкирии
Новые удары по логистике ВСУ, в Азии зреет большая война: что дальше
Питон весом с человека обрушил потолок в доме
Арестованный коуч и тренер научил сокамерников йоге
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.