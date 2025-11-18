Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 20:10

В ЕС удивились соглашению Зеленского и Макрона по истребителям Rafale

Politico: в ЕС назвали неожиданным соглашение Макрона и Зеленского по Rafale

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон после подписания соглашений на авиабазе Велизи-Вилакубле Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон после подписания соглашений на авиабазе Велизи-Вилакубле Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
В Евросоюзе удивились соглашению президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона по покупке 100 истребителей Rafale, передает Politico. В издании со ссылкой на евродипломата уточнили, что у Киева нет денег на самолеты.

План Украины по покупке самолетов Rafale в дополнение к Gripen довольно неожиданный, — констатировал источник журналистов.

В издании также заявили, что в очереди за французскими истребителями стоят множество заказчиков из разных стран, которые вряд ли уступят Киеву. Кроме того, журналисты указали на проблему медленного выпуска Rafale и постоянных задержек заказов.

Ранее Макрон и Зеленский подписали декларацию о закупках французского вооружения Киевом. В поставки войдут 100 истребителей Rafale, а также комплексы противовоздушной обороны SAMP/T. Соглашение будет действовать в течение 10 лет.

При этом французский евродепутат Сара Кнафо усомнилась в возможности поставки. Она выразила обеспокоенность вопросом финансирования дорогостоящих самолетов, каждый из которых оценивается примерно в €80 млн (7,5 млрд рублей).

