Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 15:38

В США призвали Евросоюз решительнее действовать против России

Уитакер: Европе нужно решительнее действовать против России

Мэттью Уитакер Мэттью Уитакер Фото: Photographer Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Евросоюзу следует перейти к более решительным мерам в отношении России, включая конфискацию замороженных активов, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. Он подчеркнул, что реализация подобных мер обеспечила бы стабильный источник финансирования Украины на последующие годы, сообщает Bloomberg.

Думаю, это ознаменует собой новый этап — более агрессивную Европу. Пришло время действовать смелее, — сказал Уитакер.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия представила предложения по использованию замороженных активов России для поддержки Украины. В письме, направленном главам государств ЕС, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен изложила три различных варианта финансирования. Как следует из документа, дефицит финансирования Киева на период 2026–2027 годов является весьма существенным.

До этого в бюджетном управлении Конгресса США заявили, что администрация президента Дональда Трампа в случае принятия в стране законопроекта о порядке использования российских замороженных активов сможет конфисковать половину этих средств. Как подчеркнуло ведомство, предусматривается передача части из них на отдельный счет с начислением процентов для использования в поддержку Украины.

