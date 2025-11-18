Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Воронежем

В небе над Воронежем силы ПВО уничтожили несколько воздушных целей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших нет.

Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько воздушных целей. По предварительным данным, пострадавших нет. На данный момент известно о повреждении обломками кровли частного дома и автомобиля, — написал Гусев.

На всей территории региона действует режим опасности атаки БПЛА, предупредил губернатор. Глава Воронежской области призвал местных жителей не пренебрегать мерами безопасности.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 31 украинский беспилотник. По данным ведомства, атаки ВСУ отразили в восьми регионах России. Речь идет о дронах самолетного типа. В министерстве отметили, что наибольшее количество вражеских БПЛА сбито в небе над Воронежской и Тамбовской областями.

Позже Гусев заявил, что силы ПВО за ночь уничтожили 11 беспилотников в трех районах региона. В результате падения обломков повреждено остекление торгового центра, пострадавших нет.