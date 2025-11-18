Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Госдуме не оставят просто так конфискацию активов России в Европе

Володин поручил подготовить обращение к кабмину по изъятию активов РФ в Европе

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: kremlin.ru
Государственная дума сформулирует обращение к правительству России по поводу возможной конфискации замороженных активов РФ в Европе, соответствующее поручение дал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он предложил рассмотреть его в ходе заседания Госдумы 20 ноября, передает ТАСС.

Давайте мы с вами подготовим обращение к правительству РФ, рассмотрим его на заседании Государственной думы в четверг. До этого времени можно будет его качественно подготовить, а затем обсудить. На этой неделе направим в правительство всем, чтобы уже правительство РФ предложило меры ответные, подчеркиваю, которые мы должны будем принять в случае, если наши активы начнут воровать, — сказал Володин.

Ранее глава депозитария Euroclear Валери Урбен сообщила, что компания хранит €193 млрд (18 трлн рублей) замороженных активов России. По ее словам, из них €180 млрд (16 трлн рублей) принадлежат ЦБ РФ.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что использование замороженных российских активов для финансирования Украины может ухудшить мировую ситуацию. Он считает, что предоставление Киеву кредита в размере €140 млрд (13 трлн рублей) за счет этих средств приведет к продолжению конфликта как минимум на два года.

