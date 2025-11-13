Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 15:51

Володин предложил Великобритании распустить BBC

Володин назвал BBC деструктивной организацией и обвинил в подрыве государств

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конгресс США должен лишить аккредитации журналистов британской вещательной корпорации BBC, заявил на пленарном заседании председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что организация на протяжении десятилетий наносила ущерб как России, так и другим странам, распространяя деструктивные материалы.

Мы еще когда говорили: не водите дружбу с BBC. Разобрались сразу, где истина, а где нет, где правда, а где ложь. Лишили аккредитации, их на порог не пускаем, — сказал Володин.

Он подчеркнул, что британская корпорация внесла «деструктивный вклад в развал Советского Союза» и сейчас пытается дискредитировать президента США. Только спустя годы США разобрались, что это за организация, считает депутат.

Конгрессмены должны сделать все, чтобы искоренить такие структуры, — добавил Володин.

По мнению спикера, в Великобритании должны закрыть BBC. Корпорация пыталась нанести вред США, а России «они гадили на протяжении десятилетий», подчеркнул спикер ГД.

BBC столкнулась с серьезными обвинениями в манипуляции видеоматериалами на прошлой неделе. Выяснилось, что в программе Panorama была искажена речь Трампа, произнесенная им в январе 2021 года.

