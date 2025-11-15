В Госдуме захотели оградить детей от имитирующих алкоголь напитков Володин: в ГД обсуждают ограничение продажи имитирующей алкоголь продукции детям

Депутаты Государственной думы обсуждают возможное введение ограничения на продажу детям безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь, заявил в Telegram-канале председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, в последние годы наблюдается рост продаж таких товаров.

Согласно оценкам экспертов, около 6% детей в возрасте 10–13 лет употребляют безалкогольное пиво и вино, в 16–17 лет — порядка 21%, то есть каждый пятый, подчеркнул парламентарий. Он уточнил, что все это пагубно влияет на психику несовершеннолетних и несет опасность для их здоровья.

В этой связи обсуждаем возможное введение ограничения на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь, — добавил Володин.

Ранее сообщалось, что в октябре 2025 года потребление алкоголя в России достигло самого низкого показателя с 1999 года, составив 7,74 литра на человека. Рейтинг самых «трезвых» регионов выглядит так: Чеченская Республика — 0,15 литра алкоголя в среднем на человека, Ингушетия — 0,61, Дагестан — 0,89.

До этого в Госдуме предложили писать на бутылках алкоголя ежегодное количество смертей и возникающих от его употребления болезней. Депутаты от партии «Новые люди» направили соответствующее обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.