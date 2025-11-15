Малыш, подросток и двое взрослых сгорели заживо в доме под Саратовом

Двое взрослых, подросток и маленький ребенок погибли при пожаре в частном доме в городе Ершов Саратовской области, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. По информации ведомства, детям было 15 лет и четыре года, спастись удалось только 19-летнему молодому человеку.

15 ноября в ночное время в результате пожара, произошедшего в частном доме по улице Восточной города Ершова, погибли двое взрослых и двое несовершеннолетних четырех и 15 лет. С пожара удалось выбраться 19-летнему юноше, — отметили в СК.

Специалисты осмотрели место трагедии и назначили необходимые судебные экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование находится на контроле руководителя следственного управления Дмитрия Костина.

Ранее сообщалось, что пожарные подразделения успешно локализовали возгорание элитного банного комплекса в Одинцово на площади 150 квадратных метров. Отмечается, что огонь разгорелся в котельной на первом этаже. Были эвакуированы 130 человек.

До этого семь человек пострадали из-за ночного пожара в областной инфекционной клинической больнице Саратова. По предварительным данным, возгорание началось в трех лечебных боксах на втором этаже здания. Прокуратура начала проверку.