Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 07:36

Малыш, подросток и двое взрослых сгорели заживо в доме под Саратовом

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в городе Ершов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Двое взрослых, подросток и маленький ребенок погибли при пожаре в частном доме в городе Ершов Саратовской области, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. По информации ведомства, детям было 15 лет и четыре года, спастись удалось только 19-летнему молодому человеку.

15 ноября в ночное время в результате пожара, произошедшего в частном доме по улице Восточной города Ершова, погибли двое взрослых и двое несовершеннолетних четырех и 15 лет. С пожара удалось выбраться 19-летнему юноше, — отметили в СК.

Специалисты осмотрели место трагедии и назначили необходимые судебные экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование находится на контроле руководителя следственного управления Дмитрия Костина.

Ранее сообщалось, что пожарные подразделения успешно локализовали возгорание элитного банного комплекса в Одинцово на площади 150 квадратных метров. Отмечается, что огонь разгорелся в котельной на первом этаже. Были эвакуированы 130 человек.

До этого семь человек пострадали из-за ночного пожара в областной инфекционной клинической больнице Саратова. По предварительным данным, возгорание началось в трех лечебных боксах на втором этаже здания. Прокуратура начала проверку.

пожары
Саратовская область
дети
смерти
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Водитель грузовика вылетел на встречку и погиб на месте
Власти рассказали о состоянии пострадавших в страшном ДТП под Пермью
«Полумертв»: в Киеве признали политический крах Зеленского
«Заходили по лесополосе»: бойцы взяли опорный пункт БПЛА под Запорожьем
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 ноября: инфографика
В США нашли оправдание своим ударам по Венесуэле
В Минобороны РФ назвали число сбитых за ночь БПЛА
В России разработали уникальный катер-«невидимку» для запуска беспилотников
«Папик», скандал с Зеленским, Джигурда: как живут актрисы из «Сватов»
Свержение Зеленского и эвакуация в Киеве: новости СВО на утро 15 ноября
Названа сумма, которую россияне планируют потратить на зимний отдых
Нарколог поставил точку в вопросе связи алкоголя с развитием рака
На Финляндию обрушилась лавина из вредоносных гусей
В Геленджике оштрафовали блогера за подпись к видео Алаудинова
Малыш, подросток и двое взрослых сгорели заживо в доме под Саратовом
В двух городах сняли все вывески магазинов «Красное & Белое»
Салат «Рыбки в пруду»: эффектнее и проще оливье
Историю пострадавшей при атаке ВСУ девочки расскажут на большом экране
Находящиеся на позициях с весны бойцы ВСУ решили сложить оружие
В МВД напомнили, как заменить водительские права без экзаменов
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Регионы

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Общество

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.