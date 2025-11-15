Историю пострадавшей при атаке ВСУ девочки расскажут на большом экране Кинематографисты снимут фильм о пострадавшей при обстреле девочке из Горловки

Кинематографисты из Ростова-на-Дону снимут документальный фильм, посвященный пострадавшей при обстреле со стороны украинской армии девочке из Горловки в Донецкой Народной Республике, рассказал продюсер картины Михаил Ивантей. По его словам, которые приводит ТАСС, фильм будет называться «Полина». Его снимут при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

Мы готовились к этому проекту полтора года. «Полина» — это документальный фильм об уникальной истории девочки. В 2022 году в Горловке она попала под обстрел, девочке оторвало руку и ногу, а она до этого занималась танцами, — сказал Ивантей.

Он отметил, что девочка вернулась к танцам спустя полтора года после реабилитации. Фильм расскажет историю воли и характера, которая даст надежду другим пострадавшим детям. Режиссером кинокартины выступит Руслан Кечеджиян. Съемки пройдут в Горловке и в Москве, они должны завершиться к концу 2026 года.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки в городе Грайвороне погиб мирный житель. Украинский FPV-дрон нанес удар по автомобилю, что привело к мгновенной смерти находившегося в нем мужчины.