Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 06:15

Смерть с косой: к чему снится и как толковать

К чему снится смерть с косой К чему снится смерть с косой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сон со смертью с косой часто воспринимается как дурной знак, но, согласно популярным сонникам, смысл такого видения гораздо глубже. Обычно этот образ символизирует не конец жизни, а значительные перемены, возможность начать новый этап или очиститься от старого. Он может указывать на необходимость пересмотреть свои цели и взгляды, напоминая о ценности времени и шансах, которые дает судьба. Такой сон говорит о:

  • внутреннем перерождении;

  • готовности к трансформации.

Если мужчина видит смерть с косой, это может говорить о переутомлении, необходимости сменить обстановку или отказаться от устаревших привычек. Для него такой образ нередко связан с предстоящими жизненными переменами в работе или личной жизни — может быть время для новых начинаний или решения накопившихся проблем.

Для женщины появление смерти с косой во сне часто трактуется как знак новых перспектив, возможно, встреча с важным человеком или начало перемен в судьбе. Иногда это предупреждение об эмоциональной усталости или стрессах, которые нужно преодолеть, чтобы открыть путь для обновления и счастья. Смерть с косой может означать для женщины важный переломный момент, ведущий к росту и развитию.

Ранее мы выяснили, к чему снится гроб.

смерти
сонник
сновидения
сны
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Морозы до -22, метели, гололед: прогноз погоды в России с 17 по 23 ноября
Названы продукты для новогоднего стола, которые лучше купить уже сейчас
Трамп публично отрекся от бывшей соратницы
В Госдуме предложили изменить правила выхода на досрочную пенсию
«Лично уничтожает»: Захарова пошутила о борьбе Зеленского с коррупцией
Самолет из Владивостока совершил аварийную посадку в Хабаровске
Трамп заявил, что продолжение украинского конфликта его раздражает
Евгений Малкин вошел в элиту снайперов НХЛ
Огневой котел для ВСУ и разгром базы: успехи ВС РФ к утру 15 ноября
Готовлю шарлотку из 4 ингредиентов: вкус детства за 30 минут!
Смерть с косой: к чему снится и как толковать
Основатель Pink Floyd назвал украинскую власть нацистской
Как правильно сажать хвойные на даче: секреты и простые правила
Поминки во сне: психологические и символические значения для каждого
Юрист ответил, что поможет регулировать работу такси
«Смертный приговор»: фон дер Ляйен стала терять позиции в ЕП
Аэропорт Ижевска приостановил прием авиарейсов
Бывшему вице-губернатору Самарской области отменили приговор
Раскрыты планы США по свержению Зеленского
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 ноября
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Регионы

Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!
Общество

Беру яйца и помидоры. Готовлю самый простой и вкусный завтрак менемен. Как в турецком отеле, только вкуснее!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.