К чему снится гроб: важные толкования для вашей жизни здесь

Образ гроба часто воплощает завершение жизненного этапа и начало нового.

Открытый гроб предвещает радостные события, удачу и успехи в делах.

Закрытый гроб свидетельствует о грядущих переменах к лучшему, иногда о загадочных и таинственных событиях.

Пустой гроб символизирует внутренние переживания, возможно, душевное опустошение или ожидание важных жизненных изменений.

Сон, в котором вы сами находитесь в гробу, чаще всего предвещает долгую жизнь и мудрость.

Гроб с покойником во сне предупреждает о сложностях и необходимости быть осторожнее.

Для мужчины увидеть гроб во сне — знак окончания проблем и открытие новых возможностей, а для женщины — предупреждение о необходимости отпустить прошлое и смело идти вперед. Но большинство сонников сходятся во мнении, что гроб символизирует не только конец, но и новое начало.

