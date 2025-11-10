Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
10 ноября 2025 в 06:06

К чему снится гроб: важные толкования для вашей жизни здесь

К чему снится гроб К чему снится гроб Фото: Shutterstock/FOTODOM

Образ гроба часто воплощает завершение жизненного этапа и начало нового.

  • Открытый гроб предвещает радостные события, удачу и успехи в делах.

  • Закрытый гроб свидетельствует о грядущих переменах к лучшему, иногда о загадочных и таинственных событиях.

  • Пустой гроб символизирует внутренние переживания, возможно, душевное опустошение или ожидание важных жизненных изменений.

  • Сон, в котором вы сами находитесь в гробу, чаще всего предвещает долгую жизнь и мудрость.

  • Гроб с покойником во сне предупреждает о сложностях и необходимости быть осторожнее.

Для мужчины увидеть гроб во сне — знак окончания проблем и открытие новых возможностей, а для женщины — предупреждение о необходимости отпустить прошлое и смело идти вперед. Но большинство сонников сходятся во мнении, что гроб символизирует не только конец, но и новое начало.

Ранее мы выяснили, к чему снится покойник.

гробы
гроб
сонник
сновидения
сны
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легкий диетический бутерброд с тофу: вдохновляющий рецепт на каждый день
В США одобрили законопроект о прекращении шатдауна
В Болгарии признали огромные потери из-за антироссийских санкций
Верховный суд поставил точку в споре о наказании за драку
Участник атаки БПЛА на Иркутскую область «проштрафился» перед ФССП
Россиянам рассказали, как вернуть товар при отсутствии чека на него
Долю популярных продуктов хотят ограничить в магазинах: зачем это нужно
«Другие будут лучше?»: РФПИ дало оценку отставке руководителей BBC
Несколько групп солдат ВСУ сдались в плен: успехи ВС РФ к утру 10 ноября
Скандал разгорелся в Японии из-за «иностранной земли»
Пирог «Зимняя сказка»: создаем волшебство на новогоднем столе за час
Отказ сыграть маньяка, личная жизнь, Подкаминская: как живет Марк Богатырев
«Мы были хитрее»: российские силы использовали тактику «кочерги» в Волчье
К чему снится гроб: важные толкования для вашей жизни здесь
Диетолог рассказала об опасности популярных семян чиа для кишечника
Личная жизнь, карьера, революция на ТНТ: Тине Канделаки — 50
Дело «крабового короля» просят закрыть по одной причине
К чему снится заброшенная церковь: предупреждение или надежда?
«Медийный» наемник из Франции погиб в зоне СВО
Выступают за гроши и поют на русском: как сейчас живут Потап и Каменских
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.