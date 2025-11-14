Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Одинцово локализовали пожар в элитном банном комплексе

МЧС: пожар в банном комплексе в Одинцово локализован на 150 квадратных метрах

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пожарные подразделения успешно локализовали возгорание банного комплекса в Одинцово, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС. Огонь удалось ограничить на 150 квадратных метрах.

Пожар локализован на площади 150 квадратных метров, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что загорелся комплекс «Бани Малевича» площадью 7 тыс. квадратных метров. Строительство объекта оценивается в 2 млрд рублей, в эксплуатацию его ввели в октябре этого года. По предварительным данным, возгорание началось в одном из помещений.

До этого в многоквартирном доме поселка Краснобродский в Кемеровской области случился пожар, унесший жизни двух мальчиков в возрасте трех и четырех лет. Следственные органы возбудили уголовное дело, устанавливаются обстоятельства трагедии.

Кроме того, в Уссурийске при пожаре в жилом доме погибли два ребенка: мальчику было шесть месяцев, девочке — два года. Также трехлетний ребенок получил ожоги и был госпитализирован. Взрослых в квартире не оказалось. Из подъезда эвакуировали четырех человек. Пожар мог начаться из-за детской игры с зажигалками.

