Элитный банный комплекс загорелся в российском регионе Mash сообщил о крупном пожаре в комплексе «Бани Малевича» в Подмосковье

Крупный пожар произошел в недавно открывшемся элитном банном комплексе «Бани Малевича» в Московской области, сообщил Telegram-канал Mash. По предварительным данным, возгорание началось в одном из помещений объекта общей площадью 7 тыс. квадратных метров.

Источник уточнил, что очаг пламени располагался внутри здания, однако сведения о возможных пострадавших на данный момент отсутствуют. Персонал и все посетители были в срочном порядке эвакуированы из горящего сооружения на улицу.

Канал напомнил, что данный банный комплекс был торжественно открыт для посетителей в октябре 2025 года. На его строительство и оснащение было затрачено около 2 млрд рублей.

Ранее губернатор провинции Коджаэли Ильхами Акташ сообщил о гибели шести человек и травмировании одного при масштабном возгорании на парфюмерном складе в турецком городе Диловасы. По его данным, эксперты в настоящее время проводят работу по установлению причин возникновения мощного пожара.

Кроме того, сообщалось о гибели 10 человек при возгорании в доме престарелых на территории Боснии и Герцеговины. Согласно официальным данным, порядка 20 человек получили повреждения различной степени тяжести.