Высокопоставленному сотруднику МЧС предъявили обвинение

Начальнику Центра ГИМС столичного управления МЧС предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве. По версии следствия, он мог превышать должностные полномочия при организации экзаменов на управление маломерными судами.

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника Центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по г. Москве. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). <…> Фигурант задержан. С ним проведен ряд следственных действий, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, — говорится в сообщении.

Ранее экс-министра экономического развития Республики Алтай Вячеслава Тупикина приговорили к четырем годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. В суде было доказано, что он распорядился заключить госконтракты на приобретение непригодных для проживания помещений в селе Улаган. После эта недвижимость была передана сиротам по договорам соцнайма.

До этого с бывшего вице-премьера Республики Алтай Роберта Пальталлера, осужденного по уголовному делу о превышении полномочий и получении взяток, взыскали 20,9 млн рублей. По данным региональной прокуратуры, в рамках расследования у фигуранта были найдены и изъяты денежные средства в размере более 3,8 млн рублей, ювелирные изделия, предварительно оцененные на сумму более 800 тыс. рублей.