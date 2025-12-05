ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 09:39

Высокопоставленному сотруднику МЧС предъявили обвинение

Начальнику московского Центра ГИМС предъявили обвинение в превышении полномочий

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Начальнику Центра ГИМС столичного управления МЧС предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве. По версии следствия, он мог превышать должностные полномочия при организации экзаменов на управление маломерными судами.

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника Центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по г. Москве. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). <…> Фигурант задержан. С ним проведен ряд следственных действий, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, — говорится в сообщении.

Ранее экс-министра экономического развития Республики Алтай Вячеслава Тупикина приговорили к четырем годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. В суде было доказано, что он распорядился заключить госконтракты на приобретение непригодных для проживания помещений в селе Улаган. После эта недвижимость была передана сиротам по договорам соцнайма.

До этого с бывшего вице-премьера Республики Алтай Роберта Пальталлера, осужденного по уголовному делу о превышении полномочий и получении взяток, взыскали 20,9 млн рублей. По данным региональной прокуратуры, в рамках расследования у фигуранта были найдены и изъяты денежные средства в размере более 3,8 млн рублей, ювелирные изделия, предварительно оцененные на сумму более 800 тыс. рублей.

МЧС
Москва
превышение полномочий
чиновники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-глава Долгопрудного отправился из СИЗО на СВО
Европейская страна сократит военную помощь Украине в следующем году
В России предложили лишать некоторых водителей машин
Оскандалившаяся ветеринарная клиника объяснила внезапную смерть шпица
Раскрыто, почему квартирных мошенников не привлекают к ответственности
Политолог назвал удивительную особенность Индии
Центробанк объявил о снятии ограничений на трансграничные переводы
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 5 декабря: где сбои в России
Секрет идеальных закусок: готовятся за 15 минут, топ-8 рецептов
Погода в Москве в пятницу, 5 декабря: к ночи ждать лютый мороз до минус 20?
Раскрыта сумма задолженности перед шахтерами в Кузбассе
Ушаков раскрыл, когда может состояться встреча Путина с Трампом
Директору и сотрудникам элитного рехаба-концлагеря предъявили обвинение
В России сделали прогноз по курсу доллара на конец года
Стало известно, как упали поставки СПГ из России в Европу за 2025 год
Полиция задержала петербуржцев, напавших на продуктовый магазин
СК обвинил командира ВСУ в теракте по делу о гибели военкора Прокофьевой
Суд Москвы запретил в России сайт, обучавший уклонению от призыва
Жительницу Омска наказали за одобрение атак ВСУ
Жертве мошенников вернули украденные 250 тыс. рублей под Иркутском
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.