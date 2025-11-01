Два малыша погибли во время пожара в Уссурийске

Два малыша погибли во время пожара в Уссурийске Двое детей погибли и один пострадал при пожаре в жилом доме в Уссурийске

Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Уссурийске, сообщила пресс-служба МЧС Приморского края в своем Telegram-канале. Еще один несовершеннолетний пострадал, его госпитализировали. В этот момент взрослых в горящей квартире не было.

К сожалению, шестимесячного малыша и двухлетнего ребенка спасти не удалось. Трехгодовалый ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

Как отметили в МЧС, из подъезда жилого дома вывели еще четырех человек, в том числе ребенка. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В ведомстве добавили, что на месте пожара были обнаружены зажигалки и пепельницы. Из-за этого одной из причин возгорания могла стать игра детей с огнем.

Ранее в Сочи при пожаре в доме на Альпийской улице спасли троих — женщину и двоих детей. Сначала помогли спуститься с горящей мансарды несовершеннолетним. Состояние эвакуированных неизвестно.

До этого на острове Недоразумения, расположенном в 20 километрах от Магадана, вспыхнул лесной пожар. По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за действий человека.