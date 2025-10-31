Детей спустили с горящей мансарды в российском городе Спасение детей из полыхающего дома в Сочи попало на видео

В Сочи при пожаре в доме на Альпийской улице спасли троих — женщину и двоих детей. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Kub Mash, видно спасение несовершеннолетних. Им помогли спуститься с полыхающей мансарды. Состояние эвакуированных неизвестно.

По данным МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании поступило в 12:52. Прибывшие спасатели принялись ликвидировать пожар на мансарде. Спустя время мансарда обрушилась, а ранг пожара был повышен. В 14:15 возгорание удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, в 14:21 — ликвидировать. На месте работали 66 человек личного состава и 21 единица техники.

