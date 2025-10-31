Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 15:22

Детей спустили с горящей мансарды в российском городе

Спасение детей из полыхающего дома в Сочи попало на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сочи при пожаре в доме на Альпийской улице спасли троих — женщину и двоих детей. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Kub Mash, видно спасение несовершеннолетних. Им помогли спуститься с полыхающей мансарды. Состояние эвакуированных неизвестно.

По данным МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании поступило в 12:52. Прибывшие спасатели принялись ликвидировать пожар на мансарде. Спустя время мансарда обрушилась, а ранг пожара был повышен. В 14:15 возгорание удалось локализовать на площади 600 квадратных метров, в 14:21 — ликвидировать. На месте работали 66 человек личного состава и 21 единица техники.

До этого в Нижнем Новгороде пенсионер попытался вскрыть сейф с боеприпасами при помощи болгарки, что привело к мощному взрыву. 90-летний мужчина начал разрезать металлический сейф, поскольку у него не было ключей. В процессе работы искры от инструмента попали на порох, хранившийся внутри. Это вызвало моментальное воспламенение и последующий взрыв. Пенсионера с ожогами лица и грудной клетки доставили в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести.

