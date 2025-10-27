Пенсионер хотел открыть сейф с опасным содержимым болгаркой и устроил взрыв В Нижнем Новгороде пенсионер пострадал после взрыва сейфа с боеприпасами

В Нижнем Новгороде пенсионер попытался вскрыть сейф с боеприпасами при помощи болгарки, что привело к мощному взрыву, сообщает Telegram-канал Baza. 90-летний мужчина начал разрезать металлический сейф, поскольку у него не было ключей.

В процессе работы искры от инструмента попали на порох, хранившийся внутри. Это вызвало моментальное воспламенение и последующий взрыв. Пенсионера с ожогами лица и грудной клетки доставили в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести.

Ранее в результате взрыва в многоквартирном доме в Сочи погиб один человек и пострадали еще трое. По данным спасателей, причиной происшествия стал хлопок газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже, после которого возник пожар площадью 15 квадратных метров. Погибшим оказался 70-летний житель города.

До этого в Луганске погиб человек, который пнул заминированную музыкальную колонку. Мужчина привел устройство в действие ударом ноги, после чего скончался от полученных травм. Его супруга была доставлена в больницу с тяжелыми повреждениями. Местные СМИ сообщают, что в момент взрыва из колонки воспроизводилась композиция украинской группы «Океан Эльзы».