Один человек погиб при взрыве в многоэтажке в Сочи

В результате взрыва в многоквартирном доме в Сочи погиб один человек и еще трое пострадали, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на четвертом этаже.

Спасатели добавили, что после взрыва начался пожар на 15 квадратах. Жертвой стал 70-летний местный житель. Еще два человека находятся в тяжелом состоянии.

После взрыва в многоэтажном доме в Сочи спасатели нашли под завалами маленькую девочку, пишет Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, ребенка везут в больницу, его состояние неизвестно. На месте работают спасатели.

Ранее сообщалось, что в жилом семиэтажном доме в Сочи прогремел мощный взрыв. Предварительно, в здании, расположенном на улице Тимирязева, взрывной волной вырвало кусок стены. Инцидент был зафиксирован около 01:15 по местному времени, а громкий звук слышали во всем центральном районе Сочи.

До этого стало известно, что в Тольятти произошел хлопок газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме, в результате чего были эвакуированы 80 человек, включая 15 детей. Как уточнял губернатор Вячеслав Федорищев, жертв и пострадавших не было. На месте работали аварийные службы.

Также в Красном Луче Луганской Народной Республики обрушились два верхних этажа жилого дома после инцидента с бытовым газом. Как проинформировала пресс-служба ГУ МЧС России по ЛНР, обошлось без пострадавших.