В ЛНР два этажа дома обрушились из-за взрыва газа

В Красном Луче Луганской Народной Республики обрушились два верхних этажа жилого дома после инцидента с бытовым газом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ЛНР. На месте происшествия идет разбор завалов. Обошлось без пострадавших.

В городе Красный Луч спасатели работают на месте обрушения двух верхних этажей. Жертв и пострадавших на данный момент нет. <...> Спасатели МЧС России производят разбор завалов на месте обрушения квартир, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что обрушение произошло в подъезде, где находились две жилые квартиры. На месте работают 25 спасателей и пять единиц техники. Следователи и криминалисты СК РФ также проводят проверку: опрашиваются жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании. Назначены судебные экспертизы.

Ранее в Тольятти произошел хлопок газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме, в результате чего были эвакуированы 80 человек, включая 15 детей. Как уточнил губернатор Вячеслав Федорищев, жертв и пострадавших не было. На месте работали аварийные службы.