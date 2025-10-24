Пнувший музыкальную колонку житель Луганска скончался

Пнувший заминированную музыкальную колонку житель Луганска скончался, передает правительство ЛНР со ссылкой на министра здравоохранения Наталию Пащенко. Известно, что супруга погибшего находится в тяжелом состоянии.

К сожалению, травмы оказались очень серьезными. Врачи сутки боролись за его жизнь, и сегодня в 11.20 он скончался, не приходя в сознание, — заявила министр.

Ранее сообщалось, что в Луганске при взрыве заминированной музыкальной колонки пострадали два человека. Она взорвалась, когда мужчина пнул ее. По информации местных Telegram-каналов, из колонки раздавалась песня украинской группы «Океан Эльзы». Обоих пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу.

До этого старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по ЛНР Елена Марковская заявила, что возбуждено уголовное дело после взрыва в Луганске, где пострадали мужчина и женщина. Инцидент произошел утром 23 октября в Артемовском районе. Во время взрыва мужчине оторвало ногу.

Также в Ставрополе задержали подозреваемого в подготовке взрыва на автобусной остановке около воинской части. Мужчина принес взрывное устройство на улицу Серова.