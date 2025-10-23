Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 16:37

Взрыв в Луганске признали терактом

Следователи завели уголовное дело о теракте после взрыва в Луганске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственные органы возбудили уголовное дело после взрыва в Луганске, где пострадали два человека, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по ЛНР Елена Марковская. Взрыв в Артемовском районе квалифицирован в том числе по статье о террористическом акте, передает ТАСС.

Происшествие в Артемовском районе Луганска квалифицировано следствием как террористический акт. По результатам осмотра места происшествия, а также с учетом данных, полученных на первоначальном этапе расследования, произошедшее квалифицировано по п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), — говорится в материале.

Ранее в Санкт-Петербурге блогер, ранее представлявшаяся экспертом в области психологии и криминалистики, предприняла попытку совершения теракта после перевода своих денег аферистам. Девушка 29 лет направилась к зданию МВД на Загребском бульваре, имея при себе бутылку с зажигательной смесью.

Кроме того, следователи возбудили уголовное производство о террористическом акте после взрыва почтового отправления в отделении связи Санкт-Петербурга. Инцидент произошел 24 сентября на проспекте Обуховской обороны вблизи станции метрополитена «Пролетарская».

