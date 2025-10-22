Подозреваемого во взрыве в Ставрополе задержали Подозреваемый во взрыве в Ставрополе задержан и находится на допросе

Правоохранительными органами Ставрополя задержан гражданин, подозреваемый в осуществлении взрыва на автобусной остановке около воинской части, передает ТАСС. Отмечается, что в результате происшествия пострадала одна из местных жительниц.

Мужчина, принесший взрывное устройство на улицу Серова, которое сработало и в результате пострадала женщина, оперативно задержан. Его допрашивают, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в среду, 22 октября, в Ставрополе на троллейбусной остановке рядом с воинской частью прогремел взрыв. Как сказано в публикации, горожанку с осколочными ранениями бедра увезли в больницу.

До этого в Бухаресте произошел мощный взрыв в жилом доме, там серьезно повреждены два верхних этажа восьмиэтажного здания. В результате трагедии погибли два человека, еще четверо получили тяжелые травмы.

Кроме того, в жилом доме в городе Алчевске Луганской Народной Республики из-за взрыва случился пожар. Как сообщила мэр Светлана Гребенькова, несколько человек погибли. После произошедшего в городе ввели режим ЧС, жильцов эвакуировали из опасной зоны.