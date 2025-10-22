Стало известно о взрыве рядом с воинской частью в российском городе

Telegram-канал Baza сообщил, что в среду, 22 октября, в Ставрополе на троллейбусной остановке рядом с воинской частью прогремел взрыв. По данным канала, пострадала женщина.

Как сказано в публикации, горожанку с осколочными ранениями бедра увезли в больницу. По данным Baza, подъезд к месту происшествия перекрыли полицейские, на месте работают экстренные службы.

Ранее в Бухаресте произошел мощный взрыв в жилом доме, там серьезно повреждены два верхних этажа восьмиэтажного здания. В результате трагедии погибли два человека, еще четверо получили тяжелые травмы.

До этого в жилом доме в городе Алчевске Луганской Народной Республики из-за взрыва случился пожар. Как сообщила мэр Светлана Гребенькова, несколько человек погибли. После произошедшего в городе ввели режим ЧС, жильцов эвакуировали из опасной зоны.

Кроме того, после готовки индийских студентов на кухне общежития Дальневосточного федерального университета произошел взрыв. В результате рухнул подвесной потолок. Стены были забрызганы индийскими специями, а в соседних комнатах сработали пожарные датчики.