Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 20:58

Стало известно о взрыве рядом с воинской частью в российском городе

Baza: взрыв произошел на остановке около воинской части в Ставрополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в среду, 22 октября, в Ставрополе на троллейбусной остановке рядом с воинской частью прогремел взрыв. По данным канала, пострадала женщина.

Как сказано в публикации, горожанку с осколочными ранениями бедра увезли в больницу. По данным Baza, подъезд к месту происшествия перекрыли полицейские, на месте работают экстренные службы.

Ранее в Бухаресте произошел мощный взрыв в жилом доме, там серьезно повреждены два верхних этажа восьмиэтажного здания. В результате трагедии погибли два человека, еще четверо получили тяжелые травмы.

До этого в жилом доме в городе Алчевске Луганской Народной Республики из-за взрыва случился пожар. Как сообщила мэр Светлана Гребенькова, несколько человек погибли. После произошедшего в городе ввели режим ЧС, жильцов эвакуировали из опасной зоны.

Кроме того, после готовки индийских студентов на кухне общежития Дальневосточного федерального университета произошел взрыв. В результате рухнул подвесной потолок. Стены были забрызганы индийскими специями, а в соседних комнатах сработали пожарные датчики.

взрывы
происшествия
Ставрополь
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подозреваемого во взрыве в Ставрополе задержали
В Госдуме предложили отменить штраф за одно нарушение ПДД
Петров поделился впечатлениями от роли ведущего ТВ-шоу
ФБК требуют признать террористической организацией
Киркоров вышел в свет в костюме, расшитом камнями
Эффектность и красота: самые яркие кадры с гала-ужина премии «Виктория»
Жертвы черного ритуала? Версия спасения Усольцевых разваливается на глазах
Аналитик оценил тренировку стратегических сил России
Два человека сгорели заживо при крушении самолета
«Нужно помогать»: поэт раскрыл, как молодым талантам добиться успеха
Пашинян объяснил, почему больше не будет армянского коньяка
Стало известно о взрыве рядом с воинской частью в российском городе
Гузеева, Милявская, Долина: кого из звезд жестоко развели мошенники
В Минэкономразвития назвали условие возвращения иностранных компаний
Соседи держали женщину в плену и кормили ее кашей с моющим средством
«Неприемлемо»: глава FIDE ответил на слова Крамника о смерти Народицкого
Как правильно бегать по утрам: что нужно для первого раза?
Чурикова объяснила внезапную популярность певицы Марго
Мурашко призвал медиков изменить взгляды на старение и долголетие
Россиянам объяснили, почему не стоит покупать квартиры у пенсионеров
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.