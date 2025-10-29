Под Магаданом горит Недоразумение На острове Недоразумения под Магаданом горит лес

Остров Недоразумения в 20 километрах от Магадана охвачен лесным пожаром, предположительно, из-за действий людей, сообщил руководитель центра управления областью Павел Береговой в Telegram-канале. Он уточнил, что угрозы объектам пока нет. Спасатели Авиалесоохраны тушат пожар и занимаются его локализацией, к ним также отправят специалистов регионального пожарно-спасательного центра.

Там произошло возгорание на землях лесного фонда. Причины будут устанавливаться, но, похоже, это человеческий фактор, — отметил Береговой.

