29 октября 2025 в 15:22

Под Магаданом горит Недоразумение

На острове Недоразумения под Магаданом горит лес

Остров Недоразумения в 20 километрах от Магадана охвачен лесным пожаром, предположительно, из-за действий людей, сообщил руководитель центра управления областью Павел Береговой в Telegram-канале. Он уточнил, что угрозы объектам пока нет. Спасатели Авиалесоохраны тушат пожар и занимаются его локализацией, к ним также отправят специалистов регионального пожарно-спасательного центра.

Там произошло возгорание на землях лесного фонда. Причины будут устанавливаться, но, похоже, это человеческий фактор, — отметил Береговой.

Ранее в Краснодаре из школы эвакуировали 700 человек, включая 660 детей, из-за пожара. Задымление произошло в помещении площадью около двух квадратных метров. Возгорание быстро потушили, пострадавших нет.

В Донецке до этого во время урока литературы в школе № 15 ученик шестого класса разобрал смартфон, у которого сразу задымился аккумулятор. В учебном заведении сработала пожарная сигнализация, и всех учащихся с преподавателями эвакуировали. Огонь быстро потушили, помощь спасателей не потребовалась.

