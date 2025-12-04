В Москве мужчина застрял в унитазе и вызвал спасателей

Мужчина застрял ногой в унитазе в одной из квартир на Ленинском проспекте Москвы, сообщает Telegram-канал SHOT. Спасатели МЧС помогли освободить пострадавшего.

Инцидент произошел во время утренних сборов. Москвич по неизвестной причине просунул ногу в унитаз и не смог ее вытащить. Дома он находился один, и помочь было некому. Чтобы освободить ногу, мужчине пришлось вызывать сотрудников МЧС.

