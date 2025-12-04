Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 16:40

В Москве мужчина застрял в унитазе и вызвал спасателей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мужчина застрял ногой в унитазе в одной из квартир на Ленинском проспекте Москвы, сообщает Telegram-канал SHOT. Спасатели МЧС помогли освободить пострадавшего.

Инцидент произошел во время утренних сборов. Москвич по неизвестной причине просунул ногу в унитаз и не смог ее вытащить. Дома он находился один, и помочь было некому. Чтобы освободить ногу, мужчине пришлось вызывать сотрудников МЧС.

Ранее в депздраве Москвы сообщили, что московские врачи смогли спасти годовалую девочку, проглотившую гелевый шар. Пациентку доставили в критическом состоянии. Медикам удалось полностью извлечь шар и все его фрагменты. В данный момент жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает — она уже восстановилась и выписалась домой.

До этого стало известно, что в Москве в своей квартире неизвестным газом отравился мужчина, он находится в тяжелом состоянии. Инцидент произошел утром в жилом доме на Нижегородской улице. Пострадавшего жильца восьмого этажа госпитализировала бригада скорой помощи. Природа опасного вещества в настоящее время устанавливается. Согласно имеющимся данным, жильцы дома эвакуированы.

Позже число пострадавших увеличилось до трех. По предварительным данным, инцидент произошел после обработки одной из квартир препаратом от тараканов.

