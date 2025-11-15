«От нашего близкого друга»: Соловьев отправил помощь региону

Выгрузка гуманитарной помощи, доставленной в пункт сбора и выдачи гуманитарной помощи эвакуированным жителям в Белгороде

Белгородская область получила новую партию гуманитарной помощи от журналиста Владимира Соловьева, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ведущий поставил электростанции, тепловые пушки и генераторы. Часть оборудования будет передана подразделению «Орлан» для выполнения боевых задач, а генераторы распределят между объектами водоканала в шести муниципальных образованиях.

Вчера получили очередную партию помощи от нашего близкого друга Владимира Рудольфовича Соловьева. <…> Спасибо большое, дорогой Владимир Рудольфович, всегда понимаем, что рядом, слов на ветер никогда не бросал, всегда все, что обещал, сразу выполнял, — указал Гладков.

Ранее губернатор информировал, что в результате атаки украинских вооруженных сил в городе Грайвороне погиб гражданский. FPV-дрон нанес удар по автомобилю, в котором находился мужчина, что привело к его мгновенной смерти.

До этого сообщалось, что за одни сутки Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область почти несколькими десятками беспилотников. Пострадали различные населенные пункты. В результате воздушных атак повреждены частные жилые строения, также имеются пострадавшие среди населения. В Борисовском округе упавший FPV-дрон повредил частный дом.