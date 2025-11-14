Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 14:34

ВСУ атаковали Белгородскую область почти 70 дронами

За минувшие сутки ВСУ атаковали почти 70 беспилотниками населенные пункты Белгородской области, сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба. В результате ударов повреждены частные дома и пострадали люди.

В Белгородском муниципальном округе поселок Октябрьский, села Красный Октябрь, Нечаевка и Ясные Зори атакованы девятью беспилотниками, три из которых подавлены. В поселке Октябрьский от ударов дронов по легковым автомобилям ранены двое мужчин. <...> Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, — говорится в публикации.

Кроме того, в Борисовском округе упал FPV-дрон и повредил частный дом. В Валуйском округе атаковали 16 беспилотников — выбиты окна в двух домах. В Новооскольском, Чернянском, Губкинском, Ивнянском и Краснояружском округах обнаружили семь дронов и десять боеприпасов — обошлось без разрушений. В Шебекинском округе дрон ударил по частному дому.

В Волоконовском округе удары 11 дронов также повредили объекты инфраструктуры: несколько населенных пунктов остались без электричества. Грайворонский округ тоже был атакован 13 беспилотниками и 6 боеприпасами. В результате поврежден социальный объект, а в двух частных домах выбиты окна и сломаны заборы.

Ранее эксперт по дронам Денис Федутинов предположил, что Киев резко увеличил масштабы атак беспилотников на российские регионы, чтобы отвлечь внимание от коррупционного скандала в украинской энергетике. По его оценке, этот всплеск активности направлен на создание информационного фона, маскирующего внутренние проблемы Украины.

