«Должны жертвовать»: гимнастка Аверина сделала заявление после замужества

Гимнастка Дина Аверина рассказала, что ее приоритеты кардинально поменялись после того, как она вышла замуж за фигуриста Дмитрия Соловьева, пишет 7Дней.ru. По словам спортсменки, теперь на первом месте стоит семья, а уже потом карьера.
В моей карьере спортивной не удавалось совмещать. Как я завершила спорт, я сразу поняла, что возможно все совмещать. Поэтому на первом месте у меня, конечно же, семья стоит, а уже потом работа, проекты, шоу, мастер-классы. Ну, везде мы чем-то должны жертвовать. Но не хочется жертвовать семьей, потому что семья для меня — это самое главное, — рассказала гимнастка.
Спортсмены познакомились на проекте «Ледниковый период». Соловьев сделал предложение Авериной 14 февраля 2025 года. Свадьба состоялась 7 июля этого года.
Ранее сообщалось, что фигуристка Татьяна Навка появилась на бракосочетании спортсменов в изумрудном брючном костюме. Этот же наряд она надевала на мероприятие в годовщину смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Пользователи в Сети сочли выбор звезды спорным и увидели в нем дурной знак для пары. Сама Навка никак не объяснила, почему решила прийти в таком образе.