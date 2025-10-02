Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 12:34

«Должны жертвовать»: гимнастка Аверина сделала заявление после замужества

Гимнастка Аверина призналась, что на первом месте у нее теперь стоит семья

Дина Аверина Дина Аверина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Гимнастка Дина Аверина рассказала, что ее приоритеты кардинально поменялись после того, как она вышла замуж за фигуриста Дмитрия Соловьева, пишет 7Дней.ru. По словам спортсменки, теперь на первом месте стоит семья, а уже потом карьера.

В моей карьере спортивной не удавалось совмещать. Как я завершила спорт, я сразу поняла, что возможно все совмещать. Поэтому на первом месте у меня, конечно же, семья стоит, а уже потом работа, проекты, шоу, мастер-классы. Ну, везде мы чем-то должны жертвовать. Но не хочется жертвовать семьей, потому что семья для меня — это самое главное, — рассказала гимнастка.

Спортсмены познакомились на проекте «Ледниковый период». Соловьев сделал предложение Авериной 14 февраля 2025 года. Свадьба состоялась 7 июля этого года.

Ранее сообщалось, что фигуристка Татьяна Навка появилась на бракосочетании спортсменов в изумрудном брючном костюме. Этот же наряд она надевала на мероприятие в годовщину смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Пользователи в Сети сочли выбор звезды спорным и увидели в нем дурной знак для пары. Сама Навка никак не объяснила, почему решила прийти в таком образе.

Дмитрий Соловьев
Дина Аверина
Арина Аверина
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число пользователей MAX превысило 40 млн человек
Дом русского бильярда открылся в Москве
Школьница выстрелила в глаз сверстнице
Приговоренный к смерти преступник вышел из тюрьмы
Минпромторг может расширить список автомобилей для такси
Автоугонщик сбежал от медведя прямо к полиции
Полицейский застрелил опасного хищника на территории детского сада
Депутат призвал обязать звезд эстрады посещать психотерапевтов
Стало известно, кого избрали на пост председателя ЛДПР
Каймак — что это такое, с чем его едят? Все секреты балканского деликатеса!
Глава популярной соцсети попытался развенчать миф о прослушке пользователей
СК возбудил уголовное дело после столкновения самолетов в Шереметьево
Стало известно, что могло произойти с предсмертной запиской Наговициной
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Отношения с Пугачевой, слова о родине, цена возвращения: как живет Леонтьев
Россия и Украина провели обмен военнопленными
В МИД отреагировали на критику двугосударственного подхода по Палестине
В Госдуме поставили Гончаренко на место за «дешевые» угрозы в адрес россиян
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя странными сообщениями
В МИД России раскрыли, что стало плевком в адрес ООН
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.