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09 июля 2025 в 14:53

Навка пришла на свадьбу Авериной в наряде с годовщины смерти Заворотнюк

Татьяна Навка Татьяна Навка Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Фигуристка Татьяна Навка пришла на свадебное торжество художественной гимнастки Дины Авериной и фигуриста Дмитрия Соловьева в наряде, в котором появилась на публике в годовщину смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает портал 7Дней.ru. По данным издания, звезда надела изумрудный брючный костюм.

Выбор Навки вызвал у фанатов неоднозначную реакцию. Некоторые посчитали появление на свадьбе в траурном наряде дурным предзнаменованием для молодоженов. Навка от комментариев по поводу выбора одежды пока воздерживается.

Ранее сообщалось, что Соловьев сделал предложение Авериной. Гимнастка согласилась выйти за него замуж. Аверина уточнила, что предложение было сделано 14 февраля — в День всех влюбленных. Спортсменка выступала в паре с Соловьевым в телевизионном шоу «Ледниковый период». Церемония бракосочетания состоялась 7 июля.

Навка посетила могилу Анастасии Заворотнюк в годовщину ее смерти. Почтить память актрисы она пришла с букетом розовых пионов. Олимпийская чемпионка надела зеленый костюм с кружевным топом, шляпу и очки. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» ушла из жизни после продолжительной и тяжелой болезни 29 мая 2024 года.

Татьяна Навка
Дина Аверина
Дмитрий Соловьев
Анастасия Заворотнюк
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