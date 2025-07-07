Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 16:14

Гимнастка Аверина и фигурист Соловьев поженились

Дмитрий Соловьев и Дина Аверина Дмитрий Соловьев и Дина Аверина Фото: Екатерина Чеснокова /РИА Новости

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев и многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина поженились. Спортсмены опубликовали фотографии и видео с торжества на своих страницах в социальных сетях.

07.07.2025. Муж и жена, — говорится в подписи к совместной фотографии.

Ранее сообщалось, что Соловьев сделал предложение Авериной. Гимнастка согласилась выйти за него замуж. Аверина уточнила, что предложение было сделано 14 февраля — в День всех влюбленных. Спортсменка выступала в паре с Соловьевым в телевизионном шоу «Ледниковый период».

До этого фигурист рассказывал, что его чувства к гимнастке Дине Авериной трудно передать словами. Они много времени проводили вместе на шоу «Ледниковый период», где выступали в паре. Когда влюбляешься, теряешь голову, становишься как дурак, объяснил спортсмен.

Для Соловьева это уже второй брак. В возрасте 17 лет он женился на ровеснице-фигуристке Екатерине Лобановой. Через четыре года у них родился сын Александр. Соловьев активно участвовал в его воспитании. В 2010 году супруги решили развестись.

Дмитрий Соловьев
Дина Аверина
свадьбы
олимпийские чемпионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как Старовойт провел последние дни перед самоубийством
Раскрыто имя нового худрука московского Театра «На Покровке»
Попытка полицейского аннулировать 106 штрафов обернулась увольнением
Порча, яды и три выстрела: жена не хотела делиться с мужем и заказала его
Россия заявила Швеции протест из-за атаки на торгпредство в Стокгольме
Глава МЧС России прибыл в Азербайджан
Мантуров анонсировал появление на маркетплейсах «российской полки»
Суд ЯНАО признал за работником после смерти право на труд
Экс-главу Минтранса Старовойта нашли мертвым: что известно, причины смерти
В центре Курска взорвался многоэтажный дом
Опубликовано фото машины, в которой погиб Старовойт
Названа возможная дата смерти Старовойта
Врач рассказала, что происходит с организмом в жаркую погоду
Стали известны новые детали российских ударов по ТЦК в Запорожье
Психолог объяснила, почему нельзя целовать детей в губы
Лицам без гражданства разрешили служить в ВС России по контракту
Пугачева в шутку пригрозила Галкину на отдыхе
СК озвучил основную версию гибели бывшего министра транспорта
SHOT: покончившему с собой Старовойту могло грозить до 20 лет колонии
СК России раскрыл обстоятельства и место гибели Старовойта
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.