Гимнастка Аверина и фигурист Соловьев поженились

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев и многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина поженились. Спортсмены опубликовали фотографии и видео с торжества на своих страницах в социальных сетях.

07.07.2025. Муж и жена, — говорится в подписи к совместной фотографии.

Ранее сообщалось, что Соловьев сделал предложение Авериной. Гимнастка согласилась выйти за него замуж. Аверина уточнила, что предложение было сделано 14 февраля — в День всех влюбленных. Спортсменка выступала в паре с Соловьевым в телевизионном шоу «Ледниковый период».

До этого фигурист рассказывал, что его чувства к гимнастке Дине Авериной трудно передать словами. Они много времени проводили вместе на шоу «Ледниковый период», где выступали в паре. Когда влюбляешься, теряешь голову, становишься как дурак, объяснил спортсмен.

Для Соловьева это уже второй брак. В возрасте 17 лет он женился на ровеснице-фигуристке Екатерине Лобановой. Через четыре года у них родился сын Александр. Соловьев активно участвовал в его воспитании. В 2010 году супруги решили развестись.