Российская гимнастка раскрыла своих кумиров после победы на Играх стран СНГ Победившая на Играх стран СНГ гимнастка назвала своими кумирами сестер Авериных

Российская гимнастка София Ильтерьякова, победившая в составе сборной России на Играх стран СНГ, в беседе с корреспондентом NEWS.ru назвала своими кумирами сестер Дину и Арину Авериных. Также юная спортсменка поделилась впечатлениями от выступления. Она призналась, что были недочеты, но добавила, что в финале в отдельных видов постарается исправить их и получить удовольствие.

Очень рада, что получилось выиграть. Конечно, были помарки, недочеты, ошибки, но будем работать дальше, — поделилась эмоциями гимнастка.

Тренер сборной Наталья Глемба в свою очередь отметила высокий уровень конкуренции на соревнованиях и важность этого старта после длительного перерыва в международных выступлениях. По словам наставника, для команды — это колоссальный опыт.

Ранее победившие в Играх стран СНГ спортсменки сборной России по художественной гимнастике назвали нереальной атмосферу на соревнованиях, высоко оценив организацию и поддержку зрителей. Гимнастки посвятили свою победу тренерам и всем, кто внес свой вклад в работу команды.