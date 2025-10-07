Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 17:28

Российские гимнастки поделились эмоциями после победы на Играх стран СНГ

Гимнастки из сборной России назвали нереальной атмосферу на Играх стран СНГ

Фото: NEWS.ru

Спортсменки сборной России по художественной гимнастике назвали нереальной атмосферу на Играх стран СНГ в беседе с корреспондентом NEWS.ru. Они стали победителями соревнований в группе.

Здесь нереальная атмосфера. Спасибо всем болельщикам, всем, кто нас поддерживал, так тепло встретили. [Спасибо] всем тренерам, хореографам и врачам, — сказала одна из гимнасток.

Спортсменки также рассказали, что свою победу они посвящают тренерам и всем, кто внес свой вклад в работу команды. Кроме этого, гимнастки высоко оценили организацию Игр и поблагодарили зрителей.

Ранее капитан сборной России по волейболу Даниил Фомин, победитель Игр стран СНГ, отметил, что завоевание золота было непростым делом. По его словам, все соперники оказались очень сильными. Фомин подчеркнул, что пришлось побороться с каждой командой.

На Играх стран СНГ, проходящих в Азербайджане, российские спортсмены показали выдающиеся результаты, завоевав 105 золотых медалей. Сборная России также получила 55 серебряных и 34 бронзовые награды, значительно оторвавшись от других команд и лидируя в общем зачете.

