Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 18:26

Гимнасткам из России не хватило всего 2,05 балла для победы в Японии

Российские гимнастки стали вторыми на клубном чемпионате мира в Токио

Гимнастка Мария Борисова (академия художественной гимнастики «Небесная грация») Гимнастка Мария Борисова (академия художественной гимнастики «Небесная грация») Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Спортсменки из академии «Небесная грация» завоевали второе место в командном зачете на клубном чемпионате мира по художественной гимнастике в Токио. Россиянки набрали 324,100 балла, немногим уступив сборной Украины — 326,150. Топ-3 замкнула американская команда с результатом 319,350.

В индивидуальном многоборье среди сеньорок победу одержали Мария Борисова (Россия), Таисия Онофрийчук (Украина), Рин Киз (США) и Амалии Ликэ (Румыния). Среди юниорок лучшие результаты у Ксении Савиновой (Россия), Асель Араповой (Киргизия) и Джиневры Бинди (Италия).

До этого трехкратный олимпиец Давид Белявский заявил, что пока не планирует уходить из спорта. 33-летний спортсмен отметил, что еще готов завоевывать медали. На чемпионате России по спортивной гимнастике он занял второе место в упражнении на коне и седьмое — в упражнениях на брусьях.

Тем временем Международный олимпийский комитет изучает вопрос недопуска израильских спортсменов на чемпионат мира по спортивной гимнастике. В организации отметили, что пытаются разобраться в ситуации «со всеми заинтересованными сторонами».

гимнастки
спорт
Япония
Токио
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Знакомый Седоковой назвал имя ее нового бойфренда
У подножия Эльбруса выпал первый снег
Звезда «Первобытного страха» скончался на 67-м году жизни
Эрдоган одной шуткой дал совет премьеру Италии
Россиянину выплатят за бракованную Lada Granta в пять раз больше ее цены
Барабанщик Джоан Джетт и Билли Айдола умер на 69-м году жизни
На военной базе в Каире прогремел взрыв
Забудьте про авокадо-тосты! Вот с чем ели яичницу в СССР по утрам
Журова назвала провокацией переговоры о перемирии за четыре месяца до ОИ
Политолог оценил, когда Украина может получить от США ракеты Tomahawk
Стало известно решение суда по помогавшему ВСУ топ-менеджеру IT-компании
Вучич выступил с заявлением к Сербии после разговора с Россией
Окна и экология: энергосбережение как вклад в будущее
Трамп выразил готовность снять санкции с Ирана при определенных условиях
Пыталась порвать маньяку рот: овчарка спасла школьницу от насильника-убийцы
Генерал-майор назвал выгоду для Трампа при поставке Киеву ракет Tomahawk
Володин объяснил, кого будут бесплатно кормить в Саратовской области
В Тюмени реализуют проект Южного коридора
Ветеран подал иск на 1,5 млрд рублей к Пугачевой
Картаполов посоветовал Трампу почаще звонить Путину
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.