Гимнасткам из России не хватило всего 2,05 балла для победы в Японии Российские гимнастки стали вторыми на клубном чемпионате мира в Токио

Спортсменки из академии «Небесная грация» завоевали второе место в командном зачете на клубном чемпионате мира по художественной гимнастике в Токио. Россиянки набрали 324,100 балла, немногим уступив сборной Украины — 326,150. Топ-3 замкнула американская команда с результатом 319,350.

В индивидуальном многоборье среди сеньорок победу одержали Мария Борисова (Россия), Таисия Онофрийчук (Украина), Рин Киз (США) и Амалии Ликэ (Румыния). Среди юниорок лучшие результаты у Ксении Савиновой (Россия), Асель Араповой (Киргизия) и Джиневры Бинди (Италия).

