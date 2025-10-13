МОК высказался о недопуске израильских гимнастов на чемпионат мира МОК рассматривает вопрос недопуска израильских гимнастов на чемпионат мира

Международный олимпийский комитет (МОК) изучает вопрос недопуска израильских спортсменов на чемпионат мира по спортивной гимнастике, сообщили ТАСС в пресс-службе МОК. В организации отметили, что пытаются разобраться в ситуации «со всеми заинтересованными сторонами».

Нам известны различные заявления, касающиеся участия сборной Израиля по спортивной гимнастике в предстоящем чемпионате мира в Индонезии. Мы работаем над тем, чтобы лучше разобраться в ситуации со всеми заинтересованными сторонами, — указали в МОК.

Соревнования пройдут с 19 по 25 декабря в Джакарте. При этом министр-координатор по вопросам права, прав человека, иммиграции и исправительных учреждений Индонезии Юсрил Ихза Махендра информировал, что израильтяне не будут участвовать в соревнованиях.

В сентябре при этом появилась информация, что отстранения израильских спортсменов от соревнований по примеру российских не будет, поскольку Национальный олимпийский комитет (НОК) Израиля соблюдает Олимпийскую хартию. По словам представителя МОК, делегации Израиля и Палестины «мирно жили» в олимпийской деревне в Париже во время прошлогодних Олимпийских игр.

Ранее главный редактор InVoice Media аналитик Денис Миролюбов заявил, что у Израиля есть иммунитет на совершение любых действий и заявлений, поэтому Тель-Авив может спокойно равнять с землей жилые районы Газы и устраивать геноцид. По его мнению, по этой же причине израильским спортсменам не грозит отстранение.