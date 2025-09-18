Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 03:47

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

МОК: Израиль не отстранят по причине соблюдения Олимпийской хартии

Олимпиада-2024 в Париже Олимпиада-2024 в Париже Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отстранения израильских спортсменов от соревнований по примеру российских не будет, поскольку Национальный олимпийский комитет (НОК) Израиля соблюдает Олимпийскую хартию, сообщил Международный олимпийский комитет (МОК). По словам представителя организации, делегации Израиля и Палестины «мирно жили» в олимпийской деревне в Париже во время прошлогодних Олимпийских игр, передает газета Marca.

НОК Израиля и Палестины признаны МОК и имеют равные права. Они оба соблюдают Олимпийскую хартию, и мы продолжаем работать с ними, чтобы попытаться смягчить последствия текущего конфликта для спортсменов, — сказали в МОК.

Ранее главный редактор InVoice Media аналитик Денис Миролюбов заявил, что у Израиля есть иммунитет на совершение любых действий и заявлений, поэтому Тель-Авив может спокойно равнять с землей жилые районы Газы и устраивать геноцид. По его мнению, по этой же причине израильским спортсменам не грозит отстранение.

До этого депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова отметила, что израильских спортсменов не надо наказывать из-за ближневосточного вооруженного конфликта. При этом она подчеркнула, что санкции Международного олимпийского комитета в отношении российских сборных больше похожи на двойные стандарты.

Израиль
Россия
Олимпиада
спортсмены
