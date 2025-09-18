Отстранения израильских спортсменов от соревнований по примеру российских не будет, поскольку Национальный олимпийский комитет (НОК) Израиля соблюдает Олимпийскую хартию, сообщил Международный олимпийский комитет (МОК). По словам представителя организации, делегации Израиля и Палестины «мирно жили» в олимпийской деревне в Париже во время прошлогодних Олимпийских игр, передает газета Marca.
НОК Израиля и Палестины признаны МОК и имеют равные права. Они оба соблюдают Олимпийскую хартию, и мы продолжаем работать с ними, чтобы попытаться смягчить последствия текущего конфликта для спортсменов, — сказали в МОК.
Ранее главный редактор InVoice Media аналитик Денис Миролюбов заявил, что у Израиля есть иммунитет на совершение любых действий и заявлений, поэтому Тель-Авив может спокойно равнять с землей жилые районы Газы и устраивать геноцид. По его мнению, по этой же причине израильским спортсменам не грозит отстранение.
До этого депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова отметила, что израильских спортсменов не надо наказывать из-за ближневосточного вооруженного конфликта. При этом она подчеркнула, что санкции Международного олимпийского комитета в отношении российских сборных больше похожи на двойные стандарты.