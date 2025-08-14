«Иммунитет на геноцид»: аналитик оценил шансы отстранить Израиль от спорта

У Израиля есть иммунитет на совершение любых действий и заявлений, поэтому Тель-Авив может спокойно равнять с землей жилые районы Газы и устраивать геноцид, заявил NEWS.ru главный редактор InVoice Media аналитик Денис Миролюбов. Так он отреагировал на призыв специального докладчика ООН по ситуации на палестинских территориях Франчески Альбанезе к УЕФА исключить Израиль из международных соревнований. По словам Миролюбова, израильским спортсменам не грозит отстранение.

Протекторат США им все позволяет. УЕФА, как и ФИФА, и МОК, во многом подконтрольны Вашингтону, а значит, отстранение израильским спортсменам не грозит. Как оно не грозило и американским, когда США бомбили Ирак, Югославию и так далее. Принцип «спорт вне политики» никогда толком не работал, а сегодня не существует от слова совсем, — сказал Миролюбов.

По его мнению, российские спортсмены полноценно вернутся на международные старты только в случае успешных переговоров президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Миролюбов подчеркнул, что пока РФ и США не заключат взаимовыгодные сделки между собой и не примут решение восстановить отношения, отечественный спорт будет на паузе.

Специальный докладчик ООН по ситуации на палестинских территориях итальянский юрист Франческа Альбанезе выступила c заявлением в соцсети X после гибели бывшего полузащитника сборной Палестины Сулеймана Аль-Обейда. Футболиста не стало 6 августа в результате атаки Израиля по Газе. В связи с этим Альбанезе призвала исключить Израиль из международных соревнований, заявив, что спорт нужно очистить от «апартеида и геноцида».

Депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что УЕФА не исключит Израиль из международных соревнований. По ее мнению, мировые спортивные организации предпочитают отстранять только Россию.