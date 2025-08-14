Переговоры Путина и Трампа на Аляске
14 августа 2025 в 14:01

«Иммунитет на геноцид»: аналитик оценил шансы отстранить Израиль от спорта

Аналитик Миролюбов: Израиль не исключат из мирового спорта из-за защиты США

Фото: Shutterstock/FOTODOM

У Израиля есть иммунитет на совершение любых действий и заявлений, поэтому Тель-Авив может спокойно равнять с землей жилые районы Газы и устраивать геноцид, заявил NEWS.ru главный редактор InVoice Media аналитик Денис Миролюбов. Так он отреагировал на призыв специального докладчика ООН по ситуации на палестинских территориях Франчески Альбанезе к УЕФА исключить Израиль из международных соревнований. По словам Миролюбова, израильским спортсменам не грозит отстранение.

Протекторат США им все позволяет. УЕФА, как и ФИФА, и МОК, во многом подконтрольны Вашингтону, а значит, отстранение израильским спортсменам не грозит. Как оно не грозило и американским, когда США бомбили Ирак, Югославию и так далее. Принцип «спорт вне политики» никогда толком не работал, а сегодня не существует от слова совсем, — сказал Миролюбов.

По его мнению, российские спортсмены полноценно вернутся на международные старты только в случае успешных переговоров президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Миролюбов подчеркнул, что пока РФ и США не заключат взаимовыгодные сделки между собой и не примут решение восстановить отношения, отечественный спорт будет на паузе.

Специальный докладчик ООН по ситуации на палестинских территориях итальянский юрист Франческа Альбанезе выступила c заявлением в соцсети X после гибели бывшего полузащитника сборной Палестины Сулеймана Аль-Обейда. Футболиста не стало 6 августа в результате атаки Израиля по Газе. В связи с этим Альбанезе призвала исключить Израиль из международных соревнований, заявив, что спорт нужно очистить от «апартеида и геноцида».

Депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что УЕФА не исключит Израиль из международных соревнований. По ее мнению, мировые спортивные организации предпочитают отстранять только Россию.

Светлана Журова
Израиль
сектор Газа
спортсмены
геноцид
