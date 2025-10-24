Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 13:23

Мельникова завоевала третью медаль на чемпионате мира в Джакарте

Мельникова завоевала серебряную медаль в упражнениях на брусьях

Ангелина Мельникова Ангелина Мельникова Фото: Dita Alangkara/AP/Global Look Press

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала в упражнениях на брусьях третью — серебряную — медаль на чемпионате мира, проходящем в Джакарте, передает РИА Новости. Спортсменка продемонстрировала результат 14,500 балла. Золотую медаль получила представительница Алжира Кайлия Немур (15,566 балла).

До этого президент РФ Владимир Путин поздравил российскую спортсменку с победой на чемпионате мира в Джакарте, соответствующую телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля. Глава государства выразил уверенность, что талант, мастерство и твердость характера помогут ей в покорении новых спортивных вершин.

Также депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что победа Мельниковой на ЧМ в Джакарте показала готовность России вернуться на международную арену. По его словам, различные провокации Украины в отношении РФ не смогут внести раздор в спортивный мир.

Ранее сообщалось, что Федерация гимнастики России ввела строгие требования к внешнему виду спортсменок младших возрастных категорий. Новые правила запрещают использование яркого макияжа и декорированных купальников для гимнасток I–III юношеских разрядов от шести до девяти лет.

