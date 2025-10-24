Путин обратился к победительнице чемпионата мира по спортивной гимнастике Путин поздравил Мельникову с победой на чемпионате мира в Джакарте

Президент РФ Владимир Путин поздравил российскую спортсменку Ангелину Мельникову с победой на чемпионате мира в Джакарте, соответствующую телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля. Глава государства выразил уверенность, что талант, мастерство и твердость характера помогут ей в покорении новых спортивных вершин.

Поздравляю Вас с блестящей победой в Джакарте и званием двукратной чемпионки мира. Ваше триумфальное выступление в личном многоборье — это замечательный подарок для болельщиков, тренеров и наставников, всех, кто поддерживал Вас на пути к медали высшей пробы, — сказано в телеграмме.

Ранее стало известно, что Мельникова одержала победу в личном многоборье на проходящем в Джакарте чемпионате мира, повторив свое достижение 2021 года. Общий результат гимнастки по сумме всех видов программы составил 55,066 балла.

После этого олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский заявил, что Мельникова, ставшая во второй раз абсолютной чемпионкой мира, была намного сильнее остальных соперников. По его словам, судейство было справедливым, несмотря на вероятность негативного отношения к спортсменам из России.