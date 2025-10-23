Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 16:47

Гимнастка Мельникова во второй раз стала абсолютной чемпионкой мира

Гимнастка Мельникова завоевала золото в многоборье на ЧМ в Джакарте

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская гимнастка Ангелина Мельникова вновь добилась высшего успеха на мировой арене, сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики. На проходящем в Джакарте чемпионате мира спортсменка одержала победу в личном многоборье, повторив свое достижение 2021 года.

Общий результат Мельниковой по сумме всех видов программы составил 55,066 балла. Второе место заняла американская гимнастка Лиэнн Вон, уступившая чемпионке 0,100 балла, а третьей стала представительница Китая Чжан Цинъин.

Для 25-летней Мельниковой эта победа стала второй в карьере в абсолютном первенстве мировых чемпионатов. В ее активе также находятся олимпийские награды различного достоинства и четыре золотые медали чемпионатов Европы.

Ранее сообщалось, что сборная Марокко впервые в своей истории стала чемпионом мира по футболу среди молодежных команд (U-20). В финальном матче мундиаля в Чили марокканские спортсмены уверенно обыграли сборную Аргентины со счетом 2:0, несмотря на то, что аргентинцы являются шестикратными чемпионами в этой возрастной категории.

Россия
Ангелина Мельникова
чемпионаты мира
гимнастика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз инвестирует миллионы евро в защиту интернет-соединения
Max «открыл двери» для бизнесменов
Региональный девелопмент: как меняется карта инвестиций вне Москвы
Крамника затравили после смерти шахматиста из США: в чем его обвиняют
Заколдованное место: еще один человек бесследно исчез рядом с Усольцевыми
Российская армия уничтожила редкое для ВСУ оружие
Связанную с оппозицией организацию признали террористической в России
Мустафина эмоционально поздравила Мельникову с победой на чемпионате мира
Янковский в клубе алкоголиков, приквел «Оно»: новинки кино 23–29 октября
В Госдуме рассказали, что победа Мельниковой на ЧМ значит для России
Усольцевы могли изменить внешность и начать новую жизнь
Пять привычек в питании, которые меняют тело без диет
Украинский депутат выругался матом во время прямой трансляции в Раде
Самый титулованный скрипач страны обвинил в краже бывшую жену и ее сына
Не бойтесь потолстеть: классический тыквенный суп — готовим на 168 ккал
Всадники в масках избили плеткой двух пенсионеров
Начинка для пирожков с яйцом: семья в восторге, а значит, и я тоже
Побег грабителей из Лувра попал на видео
Названы страны, куда РФ может перенаправить экспортируемый в Европу газ
«Все было справедливо»: Белявский о победе Мельниковой на чемпионате мира
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.