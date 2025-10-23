Гимнастка Мельникова во второй раз стала абсолютной чемпионкой мира

Российская гимнастка Ангелина Мельникова вновь добилась высшего успеха на мировой арене, сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики. На проходящем в Джакарте чемпионате мира спортсменка одержала победу в личном многоборье, повторив свое достижение 2021 года.

Общий результат Мельниковой по сумме всех видов программы составил 55,066 балла. Второе место заняла американская гимнастка Лиэнн Вон, уступившая чемпионке 0,100 балла, а третьей стала представительница Китая Чжан Цинъин.

Для 25-летней Мельниковой эта победа стала второй в карьере в абсолютном первенстве мировых чемпионатов. В ее активе также находятся олимпийские награды различного достоинства и четыре золотые медали чемпионатов Европы.

